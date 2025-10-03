15 film, ami tökéletes választás, ha jól kisírnád magadat

Néha a legjobb „terápiához” egy szívszorító forgatókönyv és egy doboz zsepi is elég.
Vannak napok, amikor minden balul sül el: a munka kimerít, a kedved a béka feneke alatt van, és egyszerűen semmi nem stimmel. Ilyenkor sokan valami könnyed, vidám filmet keresnek, hogy eltereljék a figyelmüket. De van, hogy épp az ellenkezője segít: belemerülni egy történetbe, ami megríkat, és hagyni, hogy kicsit kitisztuljon a lelked.
Egy jó sírás ugyanis tényleg terápiás hatású – segít kiengedni a felgyülemlett feszültséget és szomorúságot. És hát mi adna ehhez jobb keretet, mint egy szívszorító film? Összegyűjtöttünk 15 alkotást, amik garantáltan meghozzák a könnyeket – akár szakítás után vagy, akár csak szeretnél egy kicsit elérzékenyülni.
Agymanók (Inside Out)
A Pixar mindig tudja, hogyan kell a szívünkhöz szólni. Az Agymanók egy kislány érzelmeit jeleníti meg, és megtanítja: a szomorúság nem ellenség, hanem valami, amit meg kell élni, és ami segít továbblépni.