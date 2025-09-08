11 alattomos szokás, ami szétzilálja a lelki békéd

A fel nem dolgozott múlt hatásai
Sokan azt gondolják, hogy a múltban történt események nem befolyásolják a jelenünket. Azonban az elfojtott emlékek, sérelmek és traumák feloldás nélkül tovább élhetnek bennünk, és szinte észrevétlenül folyamatos stresszforrásként működhetnek.
Tanácsos tehát szembenézni a régmúlt eseményeivel, megbocsátani magunknak és azoknak, akik valamikor fájdalmat okoztak nekünk. Ha szükséges, érdemes szakértő segítségét kérni a feldolgozásban.
