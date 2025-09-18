10 város a világban, ami hamarosan eltűnhet – a tudósok szerint
10 város a világban, ami hamarosan eltűnhet – a tudósok szerint

Farkas Izabella
Írta 2025.09.18.

Az emberiség történetében városok születtek és omlottak össze, de a jövő kihívásai új, sosem látott kockázatokat jelentenek. A klímaváltozás, a természeti katasztrófák és az emberi tevékenység káros következményei számos település fennmaradását veszélyeztetik. Ebben a cikkben 10 olyan várost mutatunk be, amelyek a veszélyzónában vannak a kutatók szerint.

Jakarta – az elsüllyedő metropolisz

Az indonéz főváros, Jakarta egy fejlett, vibráló város, ami az utóbbi évtizedekben hatalmas népességnövekedést élt meg. Azonban a város süllyedésének tempója riasztó: évente körülbelül 10 centiméterrel süllyed. Az áradások, az infrastruktúra elavultsága és a nem megfelelő vízgazdálkodás mind hozzájárulnak ehhez a súlyos problémához. Számos tanulmány javasolja, hogy a kormányzat tegyen intézkedéseket a populáció részleges áthelyezésére.

A lehetőségek között szerepel a főváros teljes átköltöztetése, amely hatalmas költségekkel járna. Indonézia kormánya már megkezdte a tervezést, hogy az ország új fővárosát egy másik szigeten építsék fel.

