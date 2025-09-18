10 város a világban, ami hamarosan eltűnhet – a tudósok szerint

Jakarta – az elsüllyedő metropolisz
Az indonéz főváros, Jakarta egy fejlett, vibráló város, ami az utóbbi évtizedekben hatalmas népességnövekedést élt meg. Azonban a város süllyedésének tempója riasztó: évente körülbelül 10 centiméterrel süllyed. Az áradások, az infrastruktúra elavultsága és a nem megfelelő vízgazdálkodás mind hozzájárulnak ehhez a súlyos problémához. Számos tanulmány javasolja, hogy a kormányzat tegyen intézkedéseket a populáció részleges áthelyezésére.
A lehetőségek között szerepel a főváros teljes átköltöztetése, amely hatalmas költségekkel járna. Indonézia kormánya már megkezdte a tervezést, hogy az ország új fővárosát egy másik szigeten építsék fel.
