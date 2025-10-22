10 szemet gyönyörködtető őszi ajtódísz, amit akár magad is elkészíthetsz
iStock

10 szemet gyönyörködtető őszi ajtódísz, amit akár magad is elkészíthetsz

Fehér Dia
2025.10.22.

Hoztunk 10 meseszép őszi ajtódíszt, amit saját kezűleg is elkészíthetsz. A legjobb, hogy ezekhez nem kell profi virágkötőnek lenned: egy kis kreativitással és néhány terméssel, levéllel vagy szalaggal te is csodás darabokat alkothatsz. Garantáltan feldobják a mindennapokat, és mosolyt csalnak annak az arcára is, aki nálad csenget.

Színes koszorú

Egy színes koszorúval nem nyúlhatsz mellé, ráadásul kedvedre kombinálhatod a neked tetsző növényeket és árnyalatokat. A piros, bordó és narancs árnyalatok adják meg az őszies hangulatot, néhány zöld és világos levéllel pedig természetesebb hatást érhetsz el. Egyszerűen rögzítsd a virágokat egy szalma vagy fém koszorúalaphoz dróttal vagy ragasztóval, végül pedig tegyél rá egy szép bársonyszalagot.

