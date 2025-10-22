10 szemet gyönyörködtető őszi ajtódísz, amit akár magad is elkészíthetsz

Hoztunk 10 meseszép őszi ajtódíszt, amit saját kezűleg is elkészíthetsz. A legjobb, hogy ezekhez nem kell profi virágkötőnek lenned: egy kis kreativitással és néhány terméssel, levéllel vagy szalaggal te is csodás darabokat alkothatsz. Garantáltan feldobják a mindennapokat, és mosolyt csalnak annak az arcára is, aki nálad csenget.

Színes koszorú

Egy színes koszorúval nem nyúlhatsz mellé, ráadásul kedvedre kombinálhatod a neked tetsző növényeket és árnyalatokat. A piros, bordó és narancs árnyalatok adják meg az őszies hangulatot, néhány zöld és világos levéllel pedig természetesebb hatást érhetsz el. Egyszerűen rögzítsd a virágokat egy szalma vagy fém koszorúalaphoz dróttal vagy ragasztóval, végül pedig tegyél rá egy szép bársonyszalagot.

