Észak-Koreában tilos a hajfestés. 10 hihetetlen törvény a nagyvilágban

Szingapúrban nem lehet rágózni
Szingapúrban tilos a rágógumi behozatala és forgalmazása a város tisztaságának megőrzése érdekében. Az 1992-ben bevezetett törvény még ma is szigorúan bünteti azokat, akik megszegik az előírásokat. Külföldiek számára ugyan bizonyos esetekben engedélyezett a rágógumi fogyasztása, de csak orvosi igazolással ellátott speciális termékeket vásárolhatnak.
A tisztaságáról és rendezettségéről híres város kihívásnak tekinti a rágógumit, hiszen az emberek gyakran elhanyagolják a megfelelő hulladékkezelést. Ez a szabályozás érzékelteti, hogy miként válhat egy hétköznapi dolog egy egész kultúra tükörképévé.
