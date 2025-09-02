Észak-Koreában tilos a hajfestés. 10 hihetetlen törvény a nagyvilágban

Amikor az ember utazik, nemcsak az új kultúrákkal és különleges ételekkel találkozik, hanem néha egészen meglepő jogszabályokkal is, amelyek az adott ország mindennapi életét irányítják. Ezek a törvények olykor annyira eltérnek a megszokottól, hogy még az Európában szocializálódott utazók is meghökkenhetnek rajtuk. Az alábbiakban tíz olyan ország törvényeit gyűjtöttünk össze, amelyek nem csak furcsák, de néha mosolyt is csalhatnak az ember arcára.

Szingapúrban nem lehet rágózni

Szingapúrban tilos a rágógumi behozatala és forgalmazása a város tisztaságának megőrzése érdekében. Az 1992-ben bevezetett törvény még ma is szigorúan bünteti azokat, akik megszegik az előírásokat. Külföldiek számára ugyan bizonyos esetekben engedélyezett a rágógumi fogyasztása, de csak orvosi igazolással ellátott speciális termékeket vásárolhatnak.

A tisztaságáról és rendezettségéről híres város kihívásnak tekinti a rágógumit, hiszen az emberek gyakran elhanyagolják a megfelelő hulladékkezelést. Ez a szabályozás érzékelteti, hogy miként válhat egy hétköznapi dolog egy egész kultúra tükörképévé.

