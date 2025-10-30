10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek tragikusan alacsony az érzelmi intelligenciája

Címlap / Életmód / Lélek / 10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek...

10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek tragikusan alacsony az érzelmi intelligenciája

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.30.

Biztosan te is találkoztál már olyan emberekkel, akik egyszerűen képtelenek ráhangolódni mások érzéseire. Néha ezek a jelek nem feltűnőek és finomabb ráhangolódást igényelnek. Nézzük közülük a 10 leggyakoribbat!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1. Túlreagálásnak tartja mások érzéseit

Az alacsony érzelmi intelligenciájú emberek gyakran azt hiszik, hogy mindenki túloz, amikor saját érzelmeit fejezi ki. Nem értik, miért lesz valaki dühös egy elfelejtett születésnapi köszöntés miatt, vagy miért érzi magát valaki megbántva egy „ártatlan megjegyzéstől”. Számukra az ilyen érzelmek túlzónak tűnnek, mert képtelenek átérezni, mi játszódik le a másik félben.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek tragikusan alacsony az érzelmi intelligenciája

10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek tragikusan alacsony az érzelmi intelligenciája
Fiatalító hajszínek: 8 hajszín, amivel tíz évet is letagadhatsz

Fiatalító hajszínek: 8 hajszín, amivel tíz évet is letagadhatsz
Így vedd be a gyógyszert, hogy a lehető leggyorsabban hasson

Így vedd be a gyógyszert, hogy a lehető leggyorsabban hasson
A 6 leggyakoribb szexuális témájú álom és jelentéseik

A 6 leggyakoribb szexuális témájú álom és jelentéseik
Az indiaiak szerint a hajolajozás szeretet is egyben. Ezért kellene neked is csinálnod

Az indiaiak szerint a hajolajozás szeretet is egyben. Ezért kellene neked is csinálnod
„Ha fontos vagy neki, majd ő keres!” – Ezeket a párkapcsolati szabályokat inkább felejtsd el!

„Ha fontos vagy neki, majd ő keres!” – Ezeket a párkapcsolati szabályokat inkább felejtsd el!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK