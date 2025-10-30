10 azonnal árulkodó jel, ha valakinek tragikusan alacsony az érzelmi intelligenciája

Biztosan te is találkoztál már olyan emberekkel, akik egyszerűen képtelenek ráhangolódni mások érzéseire. Néha ezek a jelek nem feltűnőek és finomabb ráhangolódást igényelnek. Nézzük közülük a 10 leggyakoribbat!

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Túlreagálásnak tartja mások érzéseit

Az alacsony érzelmi intelligenciájú emberek gyakran azt hiszik, hogy mindenki túloz, amikor saját érzelmeit fejezi ki. Nem értik, miért lesz valaki dühös egy elfelejtett születésnapi köszöntés miatt, vagy miért érzi magát valaki megbántva egy „ártatlan megjegyzéstől”. Számukra az ilyen érzelmek túlzónak tűnnek, mert képtelenek átérezni, mi játszódik le a másik félben.

A cikk folytatódik, lapozz!