Zoknis vs. mezítlábas emberek – Miért fázós vagy izzadós valaki?

Az érrendszer szerepe
A láb hőérzete nagyban függ az egyén érrendszerének működésétől. Az érrendszer feladata, hogy a vért az egész testben eljuttassa, de a hidegben az erek összehúzódhatnak, emiatt a véráramlás csökkenhet. Azok, akiknek rosszul működik az érrendszere, gyakran érzik hidegnek a lábukat, különösen a keringési problémával küzdők.
Az erek állapota és az érrendszeri betegségek, mint például a perifériás artériás betegség, hasonló hatással lehetnek a lábak hőérzetére. Az ilyen típusú betegségek csökkentik a véráramlást a végtagokban, ami hideg lábérzetet eredményezhet.
