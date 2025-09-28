Zoknis vs. mezítlábas emberek – Miért fázós vagy izzadós valaki?
iStock

Zoknis vs. mezítlábas emberek – Miért fázós vagy izzadós valaki?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.28.

Mindenki tapasztalta már azt az érzést, amikor egyesek mezítláb járnak és a hideg sem zavarja őket, míg mások vastag zoknira esküsznek még a fűtött szobában is. De mi a tudományos magyarázata annak, hogy valakinek fázik vagy izzad a lába? Ebben a cikkben ennek járunk utána, rávilágítva a különböző tényezőkre, amelyek a láb hőérzetét befolyásolják.

Az érrendszer szerepe

A láb hőérzete nagyban függ az egyén érrendszerének működésétől. Az érrendszer feladata, hogy a vért az egész testben eljuttassa, de a hidegben az erek összehúzódhatnak, emiatt a véráramlás csökkenhet. Azok, akiknek rosszul működik az érrendszere, gyakran érzik hidegnek a lábukat, különösen a keringési problémával küzdők.

Az erek állapota és az érrendszeri betegségek, mint például a perifériás artériás betegség, hasonló hatással lehetnek a lábak hőérzetére. Az ilyen típusú betegségek csökkentik a véráramlást a végtagokban, ami hideg lábérzetet eredményezhet.

