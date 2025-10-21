3 furcsa orgazmus trükk, hogy sokkal jobb legyen

Új szexpózok, izgalmas helyszínek, különleges fehérnemű… Ezeket a praktikákat bizonyára már te is hallottad, ha a szexuális életetek feldobásáról kutakodtál. Azonban egy idő után ezek sem olyan izgalmasak, mint a kezdetekkor, és nem is garantálják a biztos orgazmust. Szerencsére a tudósok állandóan vizsgálják a szexuális élet csínját-bínját, és olyan furcsa praktikákkal örvendeztetnek meg minket, mint amilyenek az alábbiak is.
1/3 Fújd ki az orrodat!
Az már köztudott, hogy a légzés és az orgazmus között kapcsolat van, de arra bizonyára te sem gondoltál, hogy az orrfújás akár a csúcsig is repíthet. Pedig egész pontosan erről van szó! Az orrfújás hatszorosára növeli az orgazmus esélyét, mégpedig azért, mert ennek köszönhetően a hormonok és a különféle kémiai anyagok sokkal könnyebben jutnak el az agyunkig. Nem ismeretlen tény, hogy az orgazmus nagyrészt kémiai reakciók eredménye, ráadásul a legtöbb esetben tényleg fejben dől el – ha nem így lenne, nem léteznének olyan emberek, akik spontán, akár álmukban jutnak el a csúcsra.
A megfelelő szaglás azonban azt jelenti, hogy erre az egészre alaposan rásegítesz, és sokkal nagyobb esélyt biztosítasz saját magad számára, hogy eljuss az orgazmusig a szeretkezés során.
Úgyhogy, ha nem is az együttlét közben, hiszen akkor nem túl szexi, de előtte a fürdőben érdemes kifújnod az orrodat.
2/3 Vegyél fel zoknit!
Igen, tudjuk, hogy hangzik… De! Egy dán kutatás arra hívta fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem szükséges megszabadulni a zoknitól szex közben – legalábbis, ha az orgazmust vesszük górcső alá. Bár ez inkább a férfiakat illetően szokott kérdéses lenni, a felmérés rávilágított, hogy a nők 30%-al nagyobb eséllyel élveztek el akkor, ha nem vették le a zoknijukat a szeretkezés során.
A magyarázat a kutatók szerint nem feltétlenül fizikai, bár erre is utalnak bizonyos eredmények. Pl. kimutatták, hogy zokniban könnyebben el tudsz aludni, mert a végtagi erek kitágulnak, és ezzel üzenetet küldenek az agynak – ennek nyomán az orgazmus és a melegen tartott lábak között is könnyedén lehet kapcsolat. Azonban e kutatás alapján pusztán arról van szó, hogy a zokni ad egyfajta biztonságérzetet a nők számára, aminek hatására könnyebben elengedik magukat.
Ami biztos, hogy túl sok extra kiegészítőre nem lesz szükséged, ha kipróbálnád a praktikát, ráadásul akár szexivé is teheted, ha egy szép, világos térdzoknit választasz egy együttléthez.
Hogy jön össze a házimunka és a szex? Nos, egy amerikai felmérés szerint nagyon is sok köze van hozzá. A kutatók úgy találták, hogy azok a párok, akik megosztják egymás között a házimunkát (és nem a nőnek kell minden teendőt ellátnia otthon), alapvetően elégedettebbek a szexuális életükkel.
Gondolj csak bele! Mikor van több kedved egy kis hancúrozáshoz? Ha egy jó adag szennyes ruha és egy halom mosatlan edény vár, miután hullafáradtan hazaesel a munkából, vagy akkor, ha a mosogatógép már dolgozik, a ruhák pedig éppen forognak a gépben? Egyértelmű, hogy utóbbi esetén te is szívesebben bújsz ágyba a szerelmeddel, mint akkor, ha az egyébként is fárasztó napod után még ezeknek is neki kell látnod – egymagad.
Emellett persze meg kell említenünk azt is, hogy bizonyára harmonikusabbak azok a párkapcsolatok, amikben a felek otthon is osztoznak a teendőkön, tehát egyenrangúbbnak tekintik egymást. Az mindenesetre biztos, hogy ez jó kis motiváció lehet a szerelmed számára, ha ismét szóba kerül a vasalás, vagy éppen a mosogatás!