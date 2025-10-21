3 furcsa orgazmus trükk, hogy sokkal jobb legyen

Hogy jön össze a házimunka és a szex? Nos, egy amerikai felmérés szerint nagyon is sok köze van hozzá. A kutatók úgy találták, hogy azok a párok, akik megosztják egymás között a házimunkát (és nem a nőnek kell minden teendőt ellátnia otthon), alapvetően elégedettebbek a szexuális életükkel.



Gondolj csak bele! Mikor van több kedved egy kis hancúrozáshoz? Ha egy jó adag szennyes ruha és egy halom mosatlan edény vár, miután hullafáradtan hazaesel a munkából, vagy akkor, ha a mosogatógép már dolgozik, a ruhák pedig éppen forognak a gépben? Egyértelmű, hogy utóbbi esetén te is szívesebben bújsz ágyba a szerelmeddel, mint akkor, ha az egyébként is fárasztó napod után még ezeknek is neki kell látnod – egymagad.



Emellett persze meg kell említenünk azt is, hogy bizonyára harmonikusabbak azok a párkapcsolatok, amikben a felek otthon is osztoznak a teendőkön, tehát egyenrangúbbnak tekintik egymást. Az mindenesetre biztos, hogy ez jó kis motiváció lehet a szerelmed számára, ha ismét szóba kerül a vasalás, vagy éppen a mosogatás!



