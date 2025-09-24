„Két telet húztam ki elhagyott házakban” – Hajléktalanok mesélnek a napjaikről

Természetesen munkával. Ugyanis a hajléktalanok többsége dolgozik, csak éppen lakása nincs. Azok a - többnyire részeges - emberek, akiket az utcán látsz, csak egy kis része a hajléktalan társadalomnak. Szakítottam a pasimmal és kirakott az albérletből. Szerencsére egy edzőteremben dolgoztam, ahol le tudtam zuhanyozni. Annyi műszakot vállaltam, amennyit csak lehetett, a legjobb az volt, amikor én zártam és én is nyitottam, mert így ott alhattam anélkül, hogy bárki is megtudta volna. Szégyelltem a helyzetem, ezért titokban tartottam, hogy nincs hol laknom. Ha nem tudtam ott aludni, egy-egy barátnál húztam meg magam. Borzasztó nehéz időszak volt, de végül összejött a pénz kaucióra és ki tudtam venni egy szobát.



