Meglepően gyakori. A vizeletszivárgás minden 6. nőt érint

A vizeletszivárgás sokak számára egy kényes és kellemetlen téma, amelyről nem szívesen beszélnek, mégis elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk vele. Sokan hajlamosak azt hinni, hogy ez a probléma kizárólag az idősebb korosztályt érinti, pedig ez a kép igen messze áll a valóságtól. A modern kutatások és tapasztalatok rávilágítanak, hogy a vizeletszivárgás a nők különböző életszakaszaiban jelentkezhet. Most körbejárjuk, mi áll a jelenség mögött és hogyan lehet kezelni.

Kiknél fordul elő a vizeletszivárgás?

Sokan abban a hitben élnek, hogy a vizeletszivárgás a korosodással járó természetes velejáró, azonban ez a kijelentés csupán féligazság. Míg valóban nőhet az előfordulása az életkor előrehaladtával, nem kizárólagosan az idősebb nőknél üti fel a fejét.

A statisztikák alapján a fiatal, középkorú nők is számos ok miatt szenvedhetnek vizeletszivárgásban. Például, a terhesség során vagy a szülést követően, amikor a medencefenék izmai nagyobb terhelésnek vannak kitéve. Ezen túlmenően az aktív sportolók, különösen a kocogók, futók és súlyemelők is tapasztalhatják a kellemetlen tüneteket.