A 3 kedvenc vitaminos vizem, amit gyakran magammal viszek a munkába

A munkahelyi stressz és az állandó feladatok közepette néha elfelejtjük, hogy mennyire fontos a megfelelő folyadékbevitel. Azonban a sima víz unalmassá válhat a nap végére, ezért érdemes vitaminokkal és ízekkel felturbózni a hidratálást anélkül, hogy cukros üdítőkhöz nyúlnánk. Ismerj meg három egyszerűen elkészíthető, mégis rendkívül egészséges vitaminos vizet, amelyek nemcsak a szomjúságot oltják, de energiát is adnak a munkaidő hátralévő részére.

1. Citromos-gyömbéres vitaminos víz

A citrom és a gyömbér kombinációja igazi klasszikus, amely élénkíti a testet és lelket egyaránt. A citrom híres C-vitamin tartalmáról, amely erősíti az immunrendszert, míg a gyömbér kiváló gyulladáscsökkentő hatású.

Hozzávalók:

1 citrom felkarikázva

5 cm gyömbér, vékony szeletekre vágva

1 liter víz

Jégkockák (opcionális)

A hozzávalókat egyszerűen add hozzá a vízhez, és hagyd állni legalább fél órát, hogy az ízek összeérjenek. Ezt a frissítő italt kitűnő választás reggelre, amikor extra lendületre van szükséged.