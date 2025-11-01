10 virág, amit az őzikék nem szeretnek lelegelni (a temetőben sem)

Az őzek tündériek, de ha a temetőbe vagy a kertedbe tévednek, bosszúságot okozhatnak azzal, hogy a virágágyásból lakmároznak. Szerencsére vannak olyan virágok, amelyek csodálatosak, de nem tartoznak az őzek kedvenc csemegéi közé!
1/10 Dália
A dáliák színpompás virágai magukra vonják a figyelmet, de nem az őzekét! Ezek a virágok nyár végétől egészen az ősz végéig virágoznak, és színpompájuk különleges látványt nyújt. Ültetheted őket virágágyásokba vagy akár temetőkbe is, biztos lehetsz benne, hogy az őzek nem fognak rájuk „fanyalodni”.
2/10 Írisz
Az íriszek elegáns megjelenésű, szemet gyönyörködtető virágok, amelyeket az őzek nem szívesen falnak fel. Könnyen nevelhetők, a napsütést kedvelik, így ideális választásnak bizonyulnak napos kertekbe. Az íriszek többféle színben pompáznak, az ágyás legfőbb díszei lehetnek, ráadásul hosszasan virágoznak.
A nárciszok azok közé a virágok közé tartoznak, amelyeket az őzek nagy ívben elkerülnek. A kertben lévő tulipánokat előszeretettel megeszik, de a nárciszokat valamiért nem kedvelik. Ültetésük egyszerű: ősszel hagymákból kell elültetni őket, és tavaszra már gyönyörű, élénkszínű virágokkal borítják a kertet.