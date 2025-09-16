A világ 5 legfurcsább vallási rítusa, ami még ma is él
iStock

A világ 5 legfurcsább vallási rítusa, ami még ma is él

Farkas Izabella
Írta 2025.09.16.

A világ különböző vallásai nemcsak kultúrák közötti hidakat képeznek, hanem sajátos rítusokat is magukkal hoznak, amelyek mindmáig meghatározzák követőik mindennapjait. Egyes rítusok annyira meghökkentők és furcsák a kívülállóknak, hogy szinte hihetetlennek tűnik a létezésük. Ezek a rítusok gyakran szimbolikus jelentőséggel bírnak, ám mélyen gyökeredznek a követők lelki életében.

Ezek a rituálék nemcsak a hit gyakorlását teszik lehetővé, hanem kulturális identitást is erősítenek, fenntartva a közösség összetartozását. Az alábbiakban öt olyan vallási rítust mutatunk be, amelyek bizarrságuk ellenére mélyen beágyazódtak az adott közösségek kultúrájába.

Naghol – a veszélyes hitugrás

Vanuatu csendes-óceáni szigetére, Pentecostra utazva találkozhatunk a Naghol nevű rituáléval, amely a bungee jumping ősi formájának is tekinthető. Az itt élők faállványokat építenek és azokról ugranak le, lábukra kókuszkötéllel erősítve. Ezt az éves rítust a fiatal férfiak felnőtté válásának szertartásaként gyakorolják.

A mélységbe való ugrás során a bátor résztvevők nemcsak fizikai, hanem lelki kihívásokkal is szembenéznek, hiszen a földet érés szinte elkerülhetetlenül veszélyes.

Az esemény nagy érdeklődést vált ki, nemcsak a helyiek, hanem a turisták körében is, ugyanakkor a rituálé mélyebb szimbolikus jelentéssel bír: a veszély legyőzése, a bátorság bizonyítása, valamint a termékenység elősegítése. A szertartás résztvevői a földdel való szimbolikus egyesüléssel remélik biztosítani a bőséges termést és a közösség jólétét.

