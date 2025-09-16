A világ 5 legfurcsább vallási rítusa, ami még ma is él

Ezek a rituálék nemcsak a hit gyakorlását teszik lehetővé, hanem kulturális identitást is erősítenek, fenntartva a közösség összetartozását. Az alábbiakban öt olyan vallási rítust mutatunk be, amelyek bizarrságuk ellenére mélyen beágyazódtak az adott közösségek kultúrájába.
Naghol – a veszélyes hitugrás
Vanuatu csendes-óceáni szigetére, Pentecostra utazva találkozhatunk a Naghol nevű rituáléval, amely a bungee jumping ősi formájának is tekinthető. Az itt élők faállványokat építenek és azokról ugranak le, lábukra kókuszkötéllel erősítve. Ezt az éves rítust a fiatal férfiak felnőtté válásának szertartásaként gyakorolják.
Az esemény nagy érdeklődést vált ki, nemcsak a helyiek, hanem a turisták körében is, ugyanakkor a rituálé mélyebb szimbolikus jelentéssel bír: a veszély legyőzése, a bátorság bizonyítása, valamint a termékenység elősegítése. A szertartás résztvevői a földdel való szimbolikus egyesüléssel remélik biztosítani a bőséges termést és a közösség jólétét.