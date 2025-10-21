Vigyázz: ne terápiázz az AI-val! Ezért rendkívül veszélyes

Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált az, hogy emberek mentális támogatásért, tanácsért vagy csak lelki társért fordulnak AI-chatbotokhoz. Bár az ötlet vonzó, hiszen a társaság olcsó, gyorsan elérhető és diszkrét, a szakemberek azonban rámutatnak: az AI-terápia nemcsak kockázatos lehet – egyes esetekben akár kimondottan veszélyes is.
Egy áprilisi tanulmány azt találta, hogy sok AI chatbot nem válaszol megfelelően akut mentális egészségi helyzetekben (pl. öngyilkossági gondolatok, pszichózis) – az átlagos teljesítmény pedig az ilyen promptokra adott, szakember általi válaszhoz képest nagyon alacsony.
A kritikus helyzetek felismerésének elmulasztása
Az AI-chatbotok gyakran nem ismerik fel a krizishelyzeteket – például amikor valaki öngyilkossági gondolatokat fogalmaz meg, pszichotikus állapotban van, vagy bántalmazás áldozata.
