Vigyázz: ne terápiázz az AI-val! Ezért rendkívül veszélyes

Az AI-chatbotok egyre népszerűbbé válnak a mentális támogatás terén, de a szakemberek figyelmeztetnek a lehetséges veszélyekre. Az AI-terápia nemcsak kockázatos lehet, hanem egyes esetekben kimondottan veszélyes is.

Az utóbbi években egyre népszerűbbé vált az, hogy emberek mentális támogatásért, tanácsért vagy csak lelki társért fordulnak AI-chatbotokhoz. Bár az ötlet vonzó, hiszen a társaság olcsó, gyorsan elérhető és diszkrét, a szakemberek azonban rámutatnak: az AI-terápia nemcsak kockázatos lehet – egyes esetekben akár kimondottan veszélyes is.

Egy áprilisi tanulmány azt találta, hogy sok AI chatbot nem válaszol megfelelően akut mentális egészségi helyzetekben (pl. öngyilkossági gondolatok, pszichózis) – az átlagos teljesítmény pedig az ilyen promptokra adott, szakember általi válaszhoz képest nagyon alacsony.

A kritikus helyzetek felismerésének elmulasztása

Az AI-chatbotok gyakran nem ismerik fel a krizishelyzeteket – például amikor valaki öngyilkossági gondolatokat fogalmaz meg, pszichotikus állapotban van, vagy bántalmazás áldozata.

A szakmailag képzett terapeuták ilyen esetekben felelősséggel cselekszenek: beavatkoznak, segítséget hívnak vagy további támogatást javasolnak. Az AI ilyen felelősségvállalásra nem képes.

