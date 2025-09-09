Csillagjegyed elárulja: így birkózol meg a veszteséggel

A Kosok energikus és kezdeményező természetükről híresek. Ha veszteség éri őket, legyen az szakítás vagy gyász, általában azonnal keresik a megoldást, ami segít továbblépni. Nem szeretnek sokáig tétlenkedni, inkább különféle tevékenységekbe vetik bele magukat. Az aktív életmód, például a sport vagy kreatív projektek elindítása segít nekik a fájdalom enyhítésében.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos: Meg akarják érteni, mi történt

Egy másik stratégia, amit a Kosok hajlamosak alkalmazni, a közvetlen konfrontáció. Számukra fontos, hogy kimondják és megértsék, mi történt, így próbálják elkerülni az unalmas önmarcangolást. Ha valaki nem akar beszélni velük, akkor is megtalálják a módját, hogy kifejezzék érzéseiket, például írnak egy naplóbejegyzést vagy levelet.

A cikk folytatódik, lapozz!