Vénasszonyok nyara október 1-jén: ragyogó napsütés és 23 fok várható!
Vénasszonyok nyara október 1-jén: ragyogó napsütés és 23 fok várható!

Arany Inez
Írta 2025.10.01.

Ma, 2025. október 1-jén Magyarországon jellemzően enyhe és napos idő várható, az időjárás a Vénasszonyok nyarára emlékeztet majd. A hőmérséklet fokozatosan emelkedik a délelőtt folyamán, a maximumhőmérséklet a délutáni órákban 22-23 Celsius-fok körül alakul, míg éjszaka már hűvösebb, 10 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem jellemző erre a napra, a csapadék valószínűsége alacsony, így száraz időre számíthatsz. A szél átlagos erősségű, mérsékelt lesz, általában délnyugati irányból fúj, 15-25 km/h körüli sebességgel, amely csak enyhén érzékelhető.

Óránkénti bontásban részletesen:

  • Reggel 6-9 óráig: hűvös, 12-15 fok körüli hőmérséklet, kevés felhővel, szél gyenge, 10-15 km/h sebességgel.
  • Délelőtt 9-12 óráig: melegszik, 18-20 fok között, napos ég, szellő fokozódik kicsit, 15-20 km/h.
  • Délben 12-15 óráig: legmelegebb órák, 22-23 fokig emelkedik a hő, napsütés, szél marad mérsékelt, 20-25 km/h.
  • Délután 15-18 óráig: enyhe hűlés, 19-21 fok körül, napsütés folytatódik, szél kissé mérséklődik.
  • Este 18-21 óráig: hűvösödés, 15-17 fokig, derült vagy kevés felhős ég, szél gyenge.
  • Éjszaka 21-24 óráig: lehűlés 10 fokig, nyugodt idő, szél minimális.

A mai pollenhelyzet allergiások számára közepes fokú terhelést mutat. Az őszi pollen, különösen a parlagfű és az üröm pollenszintje mérsékelt, ezért érzékenyeknek javasolt a reggeli és esti órákban óvatosabbnak lenni a szabadban, illetve szükség esetén allergia elleni védekezést alkalmazni.

Összefoglalva, ma enyhe, napos, kellemes őszi időt élvezhetsz kevés széllel és csapadék nélkül, viszont az allergiásoknak a közepes pollenkoncentráció miatt figyelemre lehet szükségük.

