Vénasszonyok nyara október 1-jén: ragyogó napsütés és 23 fok várható!

Óránkénti bontásban részletesen:
- Reggel 6-9 óráig: hűvös, 12-15 fok körüli hőmérséklet, kevés felhővel, szél gyenge, 10-15 km/h sebességgel.
- Délelőtt 9-12 óráig: melegszik, 18-20 fok között, napos ég, szellő fokozódik kicsit, 15-20 km/h.
- Délben 12-15 óráig: legmelegebb órák, 22-23 fokig emelkedik a hő, napsütés, szél marad mérsékelt, 20-25 km/h.
- Délután 15-18 óráig: enyhe hűlés, 19-21 fok körül, napsütés folytatódik, szél kissé mérséklődik.
- Este 18-21 óráig: hűvösödés, 15-17 fokig, derült vagy kevés felhős ég, szél gyenge.
- Éjszaka 21-24 óráig: lehűlés 10 fokig, nyugodt idő, szél minimális.
A mai pollenhelyzet allergiások számára közepes fokú terhelést mutat. Az őszi pollen, különösen a parlagfű és az üröm pollenszintje mérsékelt, ezért érzékenyeknek javasolt a reggeli és esti órákban óvatosabbnak lenni a szabadban, illetve szükség esetén allergia elleni védekezést alkalmazni.
Összefoglalva, ma enyhe, napos, kellemes őszi időt élvezhetsz kevés széllel és csapadék nélkül, viszont az allergiásoknak a közepes pollenkoncentráció miatt figyelemre lehet szükségük.
Olvass még a témában