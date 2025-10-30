„Velem aztán nem!” – Pedig meg kell barátkozni a perimenopauza gondolatával

A perimenopauza egy természetes életszakasz, amelyre érdemes felkészülni. Az alábbi cikkben a személyes tapasztalatok és a felkészülés fontossága kerülnek középpontba.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Igazi 21. századi módra én is a közösségi médiából tudtam meg, hogy abba a korba léptem, amikor a perimenopauza bármikor bekopoghat az ajtón. Egy videó alatt felugró reklám, egy „nők 35 felett” címkével ellátott poszt – és már ott is volt előttem a téma, amivel addig egyáltalán nem akartam szembenézni.

Idén 37 éves leszek, és bár lehet, hogy még tíz évem is hátra van addig, amíg a változókor ténylegesen megérkezik, az sem kizárt, hogy az első tünetek már idén feltűnnek. És én ebbe egészen eddig bele sem gondoltam.

Mi is az a perimenopauza?

A perimenopauza tulajdonképpen a menopauza előszobája. Ez az az életszakasz, amikor a hormonháztartásunk fokozatosan változni kezd, és ennek következtében különböző testi és lelki tünetek jelentkezhetnek. Hogy kinél mikor és milyen erősséggel, az nagyon egyéni. Vannak, akiknél szinte észrevétlenül zajlik, másokat már évekkel a menstruáció végleges elmaradása előtt komoly változásokkal kísér. Olvass még a témában 8 okod is van, amiért ma is csókolózz – Lenyűgöző hatásai vannak a testedre Bizonyított: a megérzéseinkkel jobb döntéseket hozunk Ezek lehetnek az okai, hogy mindened fáj és fáradt vagy „A férfi gyomnövény, ami nem hajlandó virágozni” Szeretet nélküli házasságban élek

A leggyakoribb tünetek közé tartozik a rendszertelen menstruáció, az alvászavarok, a hőhullámok, a hangulatingadozások, a koncentrációs nehézségek és a testsúly ingadozása. Sokan tapasztalnak fokozott fáradtságot, hajhullást vagy épp libidócsökkenést is. És bár mindez elsőre riasztónak tűnhet, valójában egy természetes életszakaszról van szó – arról, hogy a női szervezet átlép egy másik állapotba.

„Velem aztán nem!”

Bevallom, amikor először szembejött velem a téma, reflexszerűen elhárítottam. Kizártnak tartottam, hogy nekem, aki még mindig fiatalnak érzem magam, ezzel foglalkoznom kellene. Hiszen harmincas éveim közepén járok, nem az ötvenesek küszöbén! Szóval az első reklámokra, blogposztokra még csak legyintettem, és azt gondoltam: „Ez rám még nem vonatkozik.”

Pedig hát, az algoritmus nem téved.

Idővel arra is rájöttem, hogy épp az a veszélyes, ha teljesen figyelmen kívül hagyom a tényeket, amikkel pedig szembe kell néznem. Ha más nem is, legalább a gondolatot el kell kezdenem megszokni, hogy ez a változás előbb-utóbb az én életembe is beköszön. És ahogy egyre több tartalmat olvastam róla, úgy vált bennem is egyre természetesebbé a téma.

A cikk folytatódik, lapozz!