Várandósság a keleti bölcsességek szerint: 10 érdekesség, amitől más fényben látod nyugatiként az életet

A keleti filozófiák és vallások, mint a buddhizmus, hinduizmus vagy taoizmus, különösen érdekes megvilágításba helyezik a mindennapi történéseket, így a várandósság élményét is. Ezek az ősi tanok nemcsak a megszületendő gyermek életét, hanem egyúttal a szülők életútját is különleges kötelékekkel és jelentésekkel ruházzák fel.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A lélek a leszületése előtt kiválasztja szüleit

A keleti vallások egyes irányzatai szerint a lélek nem csupán passzívan várja, hogy testet öltsön, hanem tudatosan keresi a megfelelő szülőket. Bizonyos tanok úgy tartják, hogy a lélek a szülei életében felfedezi azokat a tanulási lehetőségeket, amelyekre szüksége van a földi lét során.

Ez a kiválasztási folyamat magyarázatot adhat arra, miért érezhetünk azonnali kötődést gyermekeink iránt. A kapcsolatok ezen szintje mélységesen befolyásolja az érzelmi és spirituális kötődést, melyet mindkét fél érezhet már a test születése előtt.

A cikk folytatódik, lapozz!