Várandósság a keleti bölcsességek szerint: 10 érdekesség, amitől más fényben látod nyugatiként az életet

1. A lélek a leszületése előtt kiválasztja szüleit
A keleti vallások egyes irányzatai szerint a lélek nem csupán passzívan várja, hogy testet öltsön, hanem tudatosan keresi a megfelelő szülőket. Bizonyos tanok úgy tartják, hogy a lélek a szülei életében felfedezi azokat a tanulási lehetőségeket, amelyekre szüksége van a földi lét során.
Ez a kiválasztási folyamat magyarázatot adhat arra, miért érezhetünk azonnali kötődést gyermekeink iránt. A kapcsolatok ezen szintje mélységesen befolyásolja az érzelmi és spirituális kötődést, melyet mindkét fél érezhet már a test születése előtt.
