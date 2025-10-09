Várandósság a keleti bölcsességek szerint: 10 érdekesség, amitől más fényben látod nyugatiként az életet
iStock

Címlap / Életmód / Ezotéria / Várandósság a keleti bölcsességek...

Várandósság a keleti bölcsességek szerint: 10 érdekesség, amitől más fényben látod nyugatiként az életet

Farkas Izabella
Írta 2025.10.09.

A keleti filozófiák és vallások, mint a buddhizmus, hinduizmus vagy taoizmus, különösen érdekes megvilágításba helyezik a mindennapi történéseket, így a várandósság élményét is. Ezek az ősi tanok nemcsak a megszületendő gyermek életét, hanem egyúttal a szülők életútját is különleges kötelékekkel és jelentésekkel ruházzák fel.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1. A lélek a leszületése előtt kiválasztja szüleit

A keleti vallások egyes irányzatai szerint a lélek nem csupán passzívan várja, hogy testet öltsön, hanem tudatosan keresi a megfelelő szülőket. Bizonyos tanok úgy tartják, hogy a lélek a szülei életében felfedezi azokat a tanulási lehetőségeket, amelyekre szüksége van a földi lét során.

Ez a kiválasztási folyamat magyarázatot adhat arra, miért érezhetünk azonnali kötődést gyermekeink iránt. A kapcsolatok ezen szintje mélységesen befolyásolja az érzelmi és spirituális kötődést, melyet mindkét fél érezhet már a test születése előtt.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/10
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?

„Mindketten sírtunk” – Mi történt, amikor azért szakítottál, mert már nem vonzódtál fizikailag a párodhoz?
10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni

10 meglepő dolog, amit tilos fertőtlenítő kendővel letörölni
Mennyire vagy kompatibilis a saját zodiákusoddal?

Mennyire vagy kompatibilis a saját zodiákusoddal?
Van egy kőzet, ami képes lenyugtatni. 10 ásvány, ami jólétet és boldogságot hoz

Van egy kőzet, ami képes lenyugtatni. 10 ásvány, ami jólétet és boldogságot hoz
7 hétköznapi mód, ahogyan húgyúti fertőzést kaphatsz – Soha nem gondolnál erre!

7 hétköznapi mód, ahogyan húgyúti fertőzést kaphatsz – Soha nem gondolnál erre!
Soha ne hagyd, hogy ezek a dolgok a mosogató lefolyójába kerüljenek

Soha ne hagyd, hogy ezek a dolgok a mosogató lefolyójába kerüljenek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK