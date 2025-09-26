Van 10 dolog, amit SOHA ne tárolj a kerti fészerben

A kerti fészer gyakran tűnik ideális tárolóhelynek, de sok tárgy számára nem megfelelő. Nézzük, mit érdemes máshol tárolni az őszi rendrakás során.

Tele van a kerti fészer, és már azt sem tudod, mi hol van benne? Bizony előfordulhat, hogy olyan dolgokat pakoltál oda, amiknek semmi keresnivalójuk ott. De hogy pontosan melyek is lehetnek ezek? A Southern Living profi rendszerezők segítségével utánajárt, miket határozottan szerencsésebb máshol tárolni.

A kerti fészer ideális helynek tűnhet mindenféle holmi tárolására: sokáig bőven lehet benne hely, nincs útban, és ha valami nem kell azonnal, úgy érezhetjük, majd ott jó helyen lesz egy ideig. Csakhogy a legtöbb fészer nincs fűtve, nem páramentes, és meglehetősen könnyen megközelíthető a kis betolakodók, például az egerek és a rovarok számára is.

„A fészer azoknak a dolgoknak való, amiket tényleg kint használsz: kerti szerszámok, kültéri dekorációk, vagy épp a kinti karácsonyi fények" – mondja Perri Kersh, a Neat Freak™ Professional Organizing alapítója.

Nézzük tehát, mit nem érdemes soha a kerti fészerben tárolnunk.

1. Ruhák és textíliák

A szezonon kívüli ruhák, régi ágyneműk vagy a nagymama terítői egyáltalán nem valók a fészerbe. A párás levegő könnyen penészessé teheti őket, ráadásul a rágcsálók és a rovarok is könnyen belefészkelhetik magukat.

„Ha ezek számodra érzelmi értéket is képviselnek, mindenképp száraz, hűvös és tiszta beltéri helyen tárold őket” – javasolja Rachel Gitzen, a Rah and Co szervezője.

