Válás vagy rossz viszonyú együttélésben jobb a gyereknek? Ezért rosszabb az utóbbi

Sokan azt gondolják, hogy egy család megőrzése, még ha problémákkal is küzd, mindig jobb, mint a válás okozta széthullás. Azonban a pszichológusok és a gyermekfejlesztési szakértők között egyre gyakoribb vélemény, hogy egy rossz párkapcsolat fenntartása hosszú távon súlyos károkat okozhat a gyermekek lelki fejlődésében.
Miért veszélyes a gyerek számára a rossz hangulatú otthon?
Egy feszült, konfliktusokkal teli otthoni környezet megviseli a gyermekeket. Ezt az érzést gyakran a híres pszichológus, Dr. John Gottman is alátámasztja, akinek kutatásai szerint a gyerekek akkor érzik magukat a legbiztonságosabban és legboldogabban, ha a szülők közötti kapcsolat harmonikus.