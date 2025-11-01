Válás vagy rossz viszonyú együttélésben jobb a gyereknek? Ezért rosszabb az utóbbi

Sokan azt gondolják, hogy egy család megőrzése, még ha problémákkal is küzd, mindig jobb, mint a válás okozta széthullás. Azonban a pszichológusok és a gyermekfejlesztési szakértők között egyre gyakoribb vélemény, hogy egy rossz párkapcsolat fenntartása hosszú távon súlyos károkat okozhat a gyermekek lelki fejlődésében.

Miért veszélyes a gyerek számára a rossz hangulatú otthon?

Egy feszült, konfliktusokkal teli otthoni környezet megviseli a gyermekeket. Ezt az érzést gyakran a híres pszichológus, Dr. John Gottman is alátámasztja, akinek kutatásai szerint a gyerekek akkor érzik magukat a legbiztonságosabban és legboldogabban, ha a szülők közötti kapcsolat harmonikus.

Egy folyamatos viszályteli otthon szorongást, félelmeket generálhat bennük, hiszen a gyerekek gyakran önmagukat hibáztatják a szülők konfliktusaiért.

