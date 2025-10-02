Vajúdó nők legviccesebb mondatai – Szülésznők mesélnek

A szülés csodálatos, de fájdalmas élmény, amely sokszor egészen váratlan dolgokat hoz ki a kismamákból. Szülésznők mesélnek arról, miket hallanak a vajúdó nők szájából.
Az arc
Nem anyuka, hanem apuka volt az, aki pályafutásom alatt a legröhejesebb dolgot mondta. Azt hitte, hogy a babák arccal felfelé bújnak ki, ezért felkiáltott, hogy: „Úristen, ennek nincs arca!!”
