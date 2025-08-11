Vajat a pulton vagy hűtőben? Így tárold biztonságosan

A vaj összetétele és helyes tárolása
A vaj kémiai összetétele alapvetően befolyásolja tárolási igényeit. Főként tejzsírból és vízből áll, de kis mennyiségben tejsavbaktériumokat és tejfehérjéket is tartalmaz. Ez a zsírdús összetétel teszi lehetővé, hogy a vaj bizonyos ideig szobahőmérsékleten is tárolható legyen, anélkül hogy azonnal megromlana. Ugyanakkor a helyiség hőmérséklete, a páratartalom és a csomagolás szerepe mind-mind hozzájárul a tárolás biztonságához.
Ha a vajat a pulton szeretnénk tartani, az optimális hőmérséklet 12-15 °C körül alakul. Ebben a zónában a vaj nem kezd gyorsan megolvadni, így megtartja állagát és élvezeti értékét. Amennyiben ennél melegebb a konyha, rövidebb időn belül bekövetkezhet a zsírok avasodása. A tárolási idő függ attól is, hogy sós vagy sótlan vajat használunk-e, mivel a só természetes tartósítószerként hat, meghosszabbítva ezzel a vaj eltarthatóságát.