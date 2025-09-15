Üldözni fog a szerencse, ha ezeken a napokon születtél – a numerológia szerint
iStock

Üldözni fog a szerencse, ha ezeken a napokon születtél – a numerológia szerint

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.15.

Vannak emberek, akikről már az első pillanatban sugárzik: az egész életüket átszövi a szerencse. De vajon tényleg létezik „született szerencse”?

Vannak emberek, akikről már az első pillanatban sugárzik: az egész életüket átszövi a szerencse. Megszerzik az álommunkát, mintegy véletlenül találkoznak a nagy Ő-vel és a legszerencsétlenebb helyzetből is képesek győztesen kikerülni.

De vajon tényleg létezik „született szerencse”?

A numerológia szerint igen! Az ősi tudomány úgy tartja, hogy minden egyes szám sajátos energiát, egyfajta rezgést hordoz magában, amely finoman, de állandóan hat ránk. A születési dátumod ebből adódóan távolról sem csak egy bejegyzés a naptárban: olyan energetikai lenyomat, amely irányt mutat, formálja a személyiségedet, és bizony azt is meghatározhatja, mennyire könnyen talál rád a szerencse.

A numerológusok szerint néhány születési nap kiemelkedően szerencsés vibrációval rendelkezik. Ezek azok a napok, amikor az Univerzum egy kis extrával ajándékoz meg: könnyebben vonzod be a lehetőségeket, gyorsabban állsz talpra a kudarcok után, és gyakrabban kerülnek eléd olyan emberek vagy helyzetek, amelyek a fejlődésedet szolgálják. Ha a te születésnapod is köztük van, könnyen lehet, hogy már észrevetted, milyen gyakran „esnek az öledbe” a megfelelő dolgok.

