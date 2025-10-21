Új korszak kezdődik a magyarországi otthonokban:  megnyitott a SharkNinja első hazai üzlete a Westendben

Okos megoldások, amelyek szebbé, tisztábbá és élvezetesebbé teszik a mindennapokat – a Shark és Ninja innovációi mostantól személyesen is felfedezhetők Budapesten, a Westend SharkNinja üzletében, amely az élvezetesebb háztartás élményét hozza el a magyar vásárlóknak.

Megnyitotta kapuit a SharkNinja első magyarországi üzlete a Westend Bevásárlóközpontban, ahol a látogatók testközelből ismerhetik meg az amerikai márka legújabb technológiai újításait. A modern otthon forradalmát képviselő Shark és Ninja márkák több mint harminc éve teszik egyszerűbbé, egészségesebbé és inspirálóbbá az emberek mindennapjait – most pedig a magyar közönség is megtapasztalhatja mindezt.

Több mint üzlet: közösségi tér

A SharkNinja azzal a küldetéssel formálja az otthonok jövőjét, hogy a professzionális teljesítményt, az intelligens technológiát és az esztétikus dizájnt ötvöző készülékeket elérhetővé tegye mindenki számára. A Westendben megnyílt új üzlet nem csupán egy bemutatótér: élményközpont, ahol az innováció, a funkcionalitás és a stílus találkozik.

Az érdeklődők kipróbálhatják a termékeket, bemutatókon vehetnek részt, és megtapasztalhatják, mit jelent az okos, élhetőbb otthon – a SharkNinja szemléletében.

Az üzlet egyúttal inspiratív találkozóhelyként is szolgál, ahol az influenszerek workshopokon és élő bemutatókon keresztül ismerhetik meg a legújabb innovációkat, fedezhetik fel mindazt, amit a Shark és Ninja készülékek nyújtanak az egészségesebb, tudatosabb életmódért.

NINJA – kézenfekvő kreativitás a konyhában

A Ninja márka azoknak szól, akik nem csupán főzni, de alkotni is szeretnek a konyhában. Az okos, többfunkciós készülékek forradalmasítják az otthoni főzést – gyorsabbá, egészségesebbé és élvezetesebbé téve a mindennapi étkezéseket. Legyen szó ropogósra sült ételekről, frissítő desszertekről vagy kávéházi minőségű italokról, a Ninja termékei új szintre emelik az otthoni gasztronómiát. Például a Ninja Crispi, a forrólevegős sütők új generációja, mely ropogós eredményt ad minimális olajjal, a Ninja Slushi, a játékos jégkása-készítő, vagy a Ninja Café LuX – fél-automata kávéfőző, amivel a reggeli presszó vagy cappuccino igazi barista élményt nyújt.

SHARK – Innovációk a tisztább egészségesebb otthonért

A Shark márka a tiszta és egészséges lakókörnyezet megteremtését szolgálja. A nagy teljesítményű porszívók, gőztisztítók és hajformázók kategóriájukban világszerte az élvonalba tartoznak – egyesítik a profi technológiát a modern formatervezéssel.

A legnépszerűbb Shark-innovációk közé tartozik a Shark WD210 Hydrovac, nedves és száraz porszívó, amely pillanatok alatt tisztává varázsol bármilyen padlót, a Shark PX200 Stain Striker, a makacs foltok ellenszere, mely kompromisszumok nélkül tisztít, vagy a Shark HD446 Styler prémium hajformázó, ami öt cserélhető fejjel szalonminőségű eredményt biztosít.

Fedezd fel te is az innováció világát!

Az élvonalbeli márkák célja, hogy megmutassák: az okos technológia nem luxus, hanem eszköz, amellyel több idő és energia marad az igazán fontos pillanatokra.