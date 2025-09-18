Ezért nem jössz ki jól vele, ha ugyanaz a csillagjegye – Tényleg ritkán működik!
iStock

Ezért nem jössz ki jól vele, ha ugyanaz a csillagjegye – Tényleg ritkán működik!

Szabó Erzsébet
2025.09.18.

Életemben, egyetlen egyszer összehozott a sors egy olyan férfival, akivel nemhogy azonos volt a csillagjegyünk, ugyanazon a napon születtünk. Hát, nem tartott sokáig a románc.

Sokszor hallhattad már te is, hogy az ellentétek vonzzák egymást, de a hasonlóságok lesznek azok, amik hosszútávon boldogságot jelentenek. Ezen a vonalon elindulva azt gondolhatnánk, hogy tökéletes kapcsolatnak ígérkezik az a viszony, amiben egyforma a csillagjegyünk a másikkal.

Persze, az asztrológiában nem csak a zodiákust vizsgálják a párkapcsolati elemzések során, fontos szerep jut pl. az aszcendensnek és a Vénusz bolygónak, de a Holdnak is. Azonban nem csak a szerelemben, az egyéb emberi kapcsolatokban szintén gyakran okoz nehézséget, ha ugyanolyan csillagjegyű emberekkel kerülünk közeli kontaktusba. De miért?

1/3 Közösek a gyengeségek

Közösek a gyengeségek
Minden zodiákusnak megvan a maga gyengesége, amit a megfelelő horoszkóppal bíró emberek tökéletesen ellensúlyozni tudnak. Pl. ha te túlságosan heves vérmérsékletű vagy, egy nyugodtabb alaptermészetű csillagjegy kellően le tud hűteni, vissza tud fogni, miközben egyszerre őt is lelkesíti a te hozzáállásod – egyszerűen tökéletes és produktív párost alkothattok!

Nos, ha azonos a csillagjegyetek, akkor jó eséllyel ugyanazok a gyengeségeitek is.

Egyformán vevőek vagytok arra, hogy megmakacsoljátok magatokat, ugyanannyira álltok ellen a változásoknak, vagy éppen ugyanolyan sűrűn vonultok félre sértődötten. De a másik véglet sem szerencsés: a nyugodtabb jegyek ugyanannyira sokat halogatnak, épp annyit tépelődnek, vagy éppen álmodoznak a tettek helyett.

2/3 Az erősségek is egyformák

Az erősségek is egyformák
Akárcsak a gyengeségek, úgy az erősségek is gyakran egyformák, ha ugyanaz a csillagjegyetek. Ez időnként jó lehet, hiszen kölcsönösen erősíthetitek egymást, bátoríthatjátok a másikat az útja bejárására.

Azonban az egyforma erősségek nagyon gyorsan átcsapnak versengésbe, még ha ez nem is tudatos.

A kollégáddal a főnököd figyelméért, elismeréséért versenyzel, a szerelmeddel az irányításért, a barátnőddel azért, hogy téged jobbnak, vonzóbbnak találjanak nála, stb. Ennek a vége mindig valamilyen konfliktus, nézeteltérés, rosszabb esetben veszekedés, vagy éppen szakítás, felmondás.

3/3 Tétova bizonytalanság

Tétova bizonytalanság
Akadnak olyan csillagjegyek, akik sokkal inkább érzelmi alapokon működnek, mintsem racionális döntéseket hoznak, és hajlamosak arra, hogy tétovázzanak a hétköznapjaikban. Szinte úgy tűnik, nekik az alaptermészetéhez tartozik az önbizalomhiány, saját teljesítményük állandó megkérdőjelezése. Ez különösen kiéleződik akkor, ha egy másik, egyébként önbizalomtól duzzadó ember mellé kerülnek.

Ilyen párosítás lehet pl. a Halak-Kos, ők kölcsönösen hajlamosak arra, hogy semmilyen szinten se tudjanak azonosulni a másikkal. De mi a helyzet akkor, ha két Halak, vagy más, hasonló ábrándos jegy alkot egy párost?

Érzelmileg alighanem jól kijönnek majd egymással, viszont a támogatói munka nem igazán fog menni – akár párkapcsolatról, akár kollegiális viszonyról beszélünk.

Amikor a bizonytalan csillagjegyek, személyiségek egy csapatba kerülnek, nem igazán tudják érdemben támogatni egymást, legalábbis egy határozottabb jegy mellett sokkal motiváltabbá és termelékenyebbé válnának.

