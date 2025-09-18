Ezért nem jössz ki jól vele, ha ugyanaz a csillagjegye – Tényleg ritkán működik!

Életemben, egyetlen egyszer összehozott a sors egy olyan férfival, akivel nemhogy azonos volt a csillagjegyünk, ugyanazon a napon születtünk. Hát, nem tartott sokáig a románc.

Sokszor hallhattad már te is, hogy az ellentétek vonzzák egymást, de a hasonlóságok lesznek azok, amik hosszútávon boldogságot jelentenek. Ezen a vonalon elindulva azt gondolhatnánk, hogy tökéletes kapcsolatnak ígérkezik az a viszony, amiben egyforma a csillagjegyünk a másikkal.

Persze, az asztrológiában nem csak a zodiákust vizsgálják a párkapcsolati elemzések során, fontos szerep jut pl. az aszcendensnek és a Vénusz bolygónak, de a Holdnak is. Azonban nem csak a szerelemben, az egyéb emberi kapcsolatokban szintén gyakran okoz nehézséget, ha ugyanolyan csillagjegyű emberekkel kerülünk közeli kontaktusba. De miért?