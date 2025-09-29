Úgy érzed, unalmas a stílusod? Ismerd meg a 7 pontos öltözködési szabályt

A divat körforgásszerűen ismétli önmagát, de a 7 pontos öltözködési szabály friss szemléletet hozhat a mindennapokba. Ismerd meg, hogyan segíthet ez az egyszerű elmélet új színt vinni a ruhatáradba.

A divat nagy része körforgásszerűen ismétli önmagát. A trendek és stílusok újra és újra visszatérnek, ritkán hozva valóban forradalmian újat. Mivel magam is a divatiparban dolgozom, az igazi felfedezést legtöbbször csak egy-egy friss márka vagy tehetséges tervező jelenti, minden más már ismerősnek hat. Éppen ezért lepett meg, amikor nemrég rábukkantam egy öltözködési elméletre, amelyről korábban még sosem hallottam. Olvass tovább, és ismerd meg a hétpontos szabályt!

Egyesek szerint ezt nyolcpontos szabálynak is hívják. A lényege, hogy a gardróbod minden darabja pontértéket kap, és az ideális szett összesen hét vagy nyolc pontot ér, soha nem kevesebbet hatnál, de nem is többet tíznél. Az alapdarabok, például egy Levi’s farmer vagy egy fehér blúz, egy pontot érnek. A feltűnőbb, karakteres kiegészítők, mint egy mintás selyemsál vagy vagány fülbevaló, viszont kettőt.

Ha pl. egy bokáig érő, enyhén bővülő nadrágot viselek (1 pont), egyszerű trikóval (1 pont) és balerinacipővel (1 pont), három pontnál járok. Ezzel nincs semmi gond, de kissé unalmas, kicsit alulteljesít. Ha hozzáadok egy hálós zoknit (1 pont) és egy velúr blézert (1 pont), máris öt pontnál tartok. Ha pedig feldobom egy virágmintás fejkendővel (2 pont) és egy napszemüveggel (1 pont), akkor kényelmesen elérem a nyolc pontot.

Természetesen mindenkinek megvan a maga verziója. Vannak, akik szerint a nyolc pont feletti összeállítás már túlzsúfolt.

„Fontos megjegyezni, hogy ez a szabály nem azt értékeli, mennyire néz ki jól a szett, hanem az egyes darabokat pontozza, hogy az összhatás se ne legyen túl lapos, se ne legyen túl harsány”

– írja Stephanie Conklin divatblogger.

A legjobb ebben a rendszerben, hogy nem kell komoly szabályokhoz ragaszkodnod, inkább játékos iránymutatásként érdemes kezelni. Segít ránézni a saját gardróbodra új szemmel, és észrevenni, mely darabjaid adnak igazán karaktert az öltözékednek. Egy-egy plusz pontot érő kiegészítővel könnyen frissítheted a stílusod anélkül, hogy új ruhákra költenél. Akár egy színes táska, akár egy feltűnő öv, az apró részletek gyakran nagyobb hatást keltenek, mint gondolnád.

