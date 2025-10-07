Van rá bizonyíték, hogy a Tylenol autizmust okoz? Itt vannak a válaszok
iStock

Címlap / Életmód / Család / Van rá bizonyíték, hogy a Tylenol...

Van rá bizonyíték, hogy a Tylenol autizmust okoz? Itt vannak a válaszok

Schuster Borka
Írta 2025.10.07.

Az utóbbi hetekben felkapottá vált az a felvetés, hogy a terhesség alatt használt acetaminophen megnövelheti a gyermeknél az autizmus kockázatát. Ebben a cikkben tisztázzuk a témával leggyakrabban felmerülő kérdéseket és félreértéseket.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az utóbbi hetekben több médiumban és a politikai kommunikációban is felkapottá vált az a felvetés, hogy a terhesség alatt használt acetaminophen megnövelheti a gyermeknél az autizmus spektrum zavar (ASD) kockázatát.

A Tylenol (az Egyesült Államokban ismert márkanév, nemzetközi szóhasználatban acetaminophen vagy paracetamol néven) egy széles körben használt fájdalom- és lázcsillapító, ami régóta ismert és használt, nem vényköteles gyógyszer. Az utóbbi időben azonban az Egyesült Államokban állami és szövetségi szervek nyilatkozni kezdtek arról, hogy az acetaminophen-terhelés és az idegrendszeri fejlődési rendellenességek között „összefüggést” vélnének látni, így például az FDA fontolóra vette a gyógyszer címkéjének módosítását, hogy figyelmeztetést tegyenek közzé az esetleges neurológiai kockázatokról.

Fontos azonban megjegyezni: a tudományos közösség jelenlegi álláspontja szerint nincs bizonyíték arra, hogy a Tylenol okozná az autizmust, csak úgynevezett asszociációk – vagyis korrelációk – kerültek szóba. Ebben a cikkben tisztázzuk a témával leggyakrabban felmerülő kérdéseket és félreértéseket.

Olvass még a témában

Van-e bizonyíték arra, hogy a Tylenol (acetaminophen) okozza az autizmust?

Röviden: nincs. Jelenleg nincs meggyőző bizonyíték az okozati (kauzális) összefüggésre, csupán megfigyelési vizsgálatokban találtak asszociációkat.

Sok tanulmány azt mutatta, hogy azok a gyermekek, akik anyja acetaminophent szedett terhesség alatt, valamivel nagyobb arányban kaptak autizmus vagy ADHD diagnózist – ugyanakkor ezek a vizsgálatok nem kontrollálták minden lehetséges zavaró tényezőt, például genetikai háttért, anyai betegségeket, vagy egyéb gyógyszerszedést.

Ráadásul egy nagy nemzetközi testvérpáros-tanulmány, amely több millió svéd gyermek anyagát vizsgálta, arra jutott, hogy amikor testvérek között hasonlítják a körülményeket, az eredmény nem támasztja alá a korábbi asszociációkat – azaz a genetikai és környezeti közös tényezők valószínűleg magyarázó erejűek.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés

Még tombol a pollen, várjuk már a végét! Pollenjelentés
Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük

Ma Amália, Mária és Márk névnapja van – ilyen a személyiségük
Illemtan: 18 mondat, amit jobb ha örökre elkerülsz

Illemtan: 18 mondat, amit jobb ha örökre elkerülsz
Az erotikus könyv, amit hiába tiltottak be, mindenki olvasott – Lady Chatterley szeretője

Az erotikus könyv, amit hiába tiltottak be, mindenki olvasott – Lady Chatterley szeretője
Mit üzen a szám, amit gyakran látsz? A számmisztika elárulja

Mit üzen a szám, amit gyakran látsz? A számmisztika elárulja
Te is hűtőbe teszed a répát? 10+1 dolog, amit nem kéne hűtőben tartani

Te is hűtőbe teszed a répát? 10+1 dolog, amit nem kéne hűtőben tartani
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK