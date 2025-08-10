„Megbocsátok a szüleimnek!” Transzgenerációs gyógyító mondatok

Minden gyereknek van oka megbocsátani a szüleinek. Akik még gyerekvállalás előtt állnak, ne higgyék, hogy ők lesznek a kivételek, mert amíg emberek vagyunk, addig hibázunk és ebbe beletartozik a gyereknevelés is. Amint meglátjuk a szüleinket emberi valójukban, már nem istenekként tekintünk rájuk és ez a sebezhetőség segíthet a megbocsátásban is.



Meglátva az ő sorsukat, az ő gyerekkorukat, egyre jobban kezdjük megérteni majd a miérteket. Ez nem felmentés tetteik alól, csupán látva a nagyobb képet, képesek leszünk meglátni esendőségüket is, ezáltal pedig azt a kisfiút és kislányt, akiket valaha hasonlóképpen értek traumák. Merthogy mindannyian traumatizáljuk egymást, mi emberek, már csak így működünk.



