A titkos nyári ruha, amitől karcsúbbnak tűnsz, mint valaha

Nyáron sokan szeretnének különösen csinosak lenni, amikor a ruhatárunk nagyobb részét a könnyed, lezser öltözékek teszik ki. Azonban mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor a tükörbe nézve nem vagyunk teljesen elégedettek a látvánnyal. Ilyenkor jönnek jól azok a fortélyok, amelyekkel optikailag karcsúsíthatjuk az alakunkat. Az egyik ilyen megoldás a megfelelő ruhadarab kiválasztása, amely nem csupán kényelmes, de karcsúsít is, így segít, hogy magabiztosan hódíthassunk a nyári napokon.

A tökéletes szabás

A karcsúsító ruha titka a szabásban rejlik. Az A-vonalú szabások, amelyek a felsőtesten szűkebbek, majd a derék alatt enyhén bővülnek, csodát tehetnek az alakoddal. Az alakkövető fazonok azonban gyakran nem kedveznek azoknak, akik nem elégedettek a testük minden részletével, ezért az A-vonal okos választás lehet, hiszen kiemeli a derék körvonalát és elrejti a csípőt vagy a combokat.

Emellett érdemes figyelni a ruhára helyezett mintákra és azok elhelyezkedésére is, mivel ezek szintén optikai illúzióként hathatnak az alakodra. A függőleges csíkozás vagy hangsúlyos vonalak segíthetnek nyújtani az alakot, míg a keresztbe futó minták esetén éppen az ellenkező hatást érhetjük el.

Az apró minták szintén előnyösek lehetnek, mert diszkréten felhívják a figyelmet a ruhadarabra anélkül, hogy kiemelnék a kényes pontokat.