Feng Shui a gyerek iskolai sarkában: így lehet tiszta energia az tanuló sarokban

A feng shui, azaz a szél és víz tudománya évszázadokra visszanyúló kínai gyakorlat, amely a környezet energetikai harmóniájának megteremtésére törekszik. Az energiahálóban való eligazodás segít abban, hogy gyermekeink otthon is a lehető legjobb környezetet kapják a fejlődéshez.
Az alapszabályok a tiszta energiás iskolai sarokhoz
Az első lépés a megfelelő hely kiválasztása. Azok a sarkok, amelyek távol esnek a zajforrásoktól, természetes fényt kínálnak, és huzatmentesek, ideális alapot szolgáltathatnak a gyermek tanulmányi terének. Az ablak melletti elhelyezés ráadásul lehetőséget ad arra, hogy a gyermek időnként kinézzen, ami segíthet a szünetek alatt a felfrissülésben.
A rendszeres takarítás és a rend fenntartása elengedhetetlen. A tisztaság és a szervezettség nemcsak fizikai szinten segít, de szimbolikusan is a gondolatok rendezésének alapja lehet. Az integrált tárolóhelyek használata, mint például a polcok, segít megelőzni a rendetlenséget.
Hogyan rendezd a bútorokat?
A bútorok elrendezése során ügyeljünk a szék és az íróasztal kiválasztására, amelyek támogatják a helyes testtartást. A megfelelően megválasztott szék megakadályozza a hosszú távú egészségügyi problémák kialakulását, míg az íróasztal elegendő helyet biztosít a tanulási folyamat során használt eszközöknek.
Az élő növények elhelyezése, különösen a leveleikkel a levegő minőségét javító fajok, növeli a tiszta energia jelenlétét a szobában. Gondolkodjunk olyan növényekben, mint a vitorlavirág vagy a leveles növények, amelyek egyszerűen kezelhetők, mégis különleges atmoszférát teremtenek.