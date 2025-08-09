6 tipikus szülői mondat, amely alacsony érzelmi intelligenciára vall és árt a gyereknek

Sokan emlékeznek arra, amikor gyermekkorukban azt hallották, hogy szüleik kétségbe vonják az ambícióikat. Ez a mondat nemcsak önbizalomhiányt kelthet egy gyermekben, hanem azt is sugallhatja, hogy a szülő saját korlátait vetíti ki utódjára.

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Mit képzelsz magadról, azt hiszed, hogy többre viszed, mint én?”

Az érzelmi intelligencia hiánya ebben az esetben abban mutatkozik meg, hogy a támogató biztatás helyett a versenyszellem és irigység érzését közvetíti a szülő. Az ilyen típusú kommunikáció helyett érdemes a gyermek képességeit és álmait támogatni.

„Csak csínján az álmokkal, édesem, az élet kemény”

A felnőttek gyakran szeretnék megóvni gyermekeiket a csalódásoktól, de ennek eredményeképpen hajlamosak korlátozni álmaikat. Ezzel a mondattal a szülő egy komplex világot próbál egyszerűsíteni, de közben elmulasztja megérteni és támogatni a gyermek céljait és vágyait.

Egy érző és értő környezetben inkább arról beszélgetünk, hogy miként érhetők el ezek az álmok, legyen szó kisebb lépésekről vagy hosszú távú tervezésről.