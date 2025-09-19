Tinderen is megtalálhatod az igazit, de ezeket a tippeket érdemes megfogadni
iStock

Tinderen is megtalálhatod az igazit, de ezeket a tippeket érdemes megfogadni

O. Zselyke
Írta 2025.09.19.

Profilkép, ami önmagáért beszél

A digitális világban, ahol az első benyomást a képek formálják meg, a profilkép kiválasztása rendkívüli jelentőséggel bírhat. Egy jól megválasztott fotó – amely természetesen önazonos és tükrözi a valódi személyiségünket – sokkal több lehetőséget nyújt arra, hogy felkeltsük a másik fél érdeklődését.

Érdemes kerülni a túl szigorúan szerkesztett vagy túldíszített képeket, mert ezek gyakran inkább eltávolítják, mintsem vonzzák az embereket.

Egy egyszerű, jól megvilágított, mosolygós kép, amelyen a szemkontaktus is megvan, segít abban, hogy ne csak a feltüntetett adataink, de a szimpátia is az oldalunkra billenjen. Azok a fotók, amelyek egy érdekes tevékenység során készültek – például sport vagy túrázás közben – betekintést engednek életvitelünkbe, amely további vonzerőt jelenthet az érdeklődők számára.

