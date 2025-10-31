Társkeresők: ő a legvonzóbb zodiákus, és ezek a csillagjegyek meccselnek a legtöbbször

Akár lelkes horoszkópolvasó vagy, akár azt gondolod, a csillagok semmilyen befolyással nincsenek az életedre, úgy tűnik, hogy az online társkeresők életében nagy szerep jutott az asztrológiának.
A PsychicWorld készített egy felmérést, amiben megvizsgálta, hogyan viszonyulnak egymáshoz a csillagjegyek online. Már kutakodtak a témában a szakértők, ugyanis nemrégiben a Tinder is közzétett egy statisztikát, ők is kíváncsiak voltak arra, vajon az állatöv egyes jegyei többször csúsztatnak-e jobbra, mint más jegyek képviselői.
A szakértők ezúttal azt kérték a felmérésben résztvevő 4000 embertől, hogy válasszanak ki 1000 szimpatikus személyt, húzzák őket jobbra, majd nézzék meg, hány meccsük lett ezzel a módszerrel. Az eredményeket elemezték a szakértők, és innen már könnyű volt kideríteni, zodiákusuk alapján kik a legbiztosabb befutók a társkeresőn és kik azok, akik csak sereghajtók lehetnek a témában.
Azt gondolnánk, ha társkeresésről van szó, a legsikeresebb jegyek közé majd a titokzatos, tüzes és mindenekelőtt szexi jegyek tartoznak majd, ehhez képest nagyon más eredmény született.
A legvonzóbb zodiákus az Ikrek lett 84 százalékkal.
Vajon minek köszönheti a sikerét? Alighanem vidám, kíváncsi, kommunikatív természetének, ami minden bizonnyal segíti a gördülékeny beszélgetéseket, a fesztelen csevegést és persze azt, hogy a randira minél előbb sor kerüljön.
A második helyre a hasonló mentalitással megáldott Vízöntők kerültek 79 százalékkal.
Ők sok mindenben hasonlítanak az Ikrekre, bár egy kicsit talán visszafogottabbak és szívesebben elemezgetik a mélyenszántó témákat is.
Hasonlóképpen megfoghatatlanok, mint az Ikrek és valószínűleg nem véletlen az sem, hogy sokan használják közülük a Tindert: a Vízöntők méltán híresek arról, hogy nem igazán akarnak keretek közé szorulni.