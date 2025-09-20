Borzasztó: így változtatja meg az emberi agyat a TikTok-használat

Hogyan hat az agyra a gyorsan változó tartalom
Minden egyes TikTok-videó pár másodpercben képes váltani vicces, informativ, sőt néha provokatív témák között, és ezzel folyamatosan stimulálja a felhasználók agyát. Egy 2021-ben a Human Brain Mapping folyóiratban megjelent tanulmány arra az eredményre jutott, hogy az ilyen intenzív audiovizuális ingerek serkenthetik a dopamin termelést, ami az agy jutalmazó rendszerét aktiválja.
Ez a folyamatos dopamintermelés azonban komoly árnyoldallal is jár. A kutatások szerint az ilyen ingerek túlzott fogyasztása rontja az agy képességét az összetett feladatok elvégzésére és a koncentráció fenntartására. Hosszú távon pedig mindez negatívan befolyásolhatja a kognitív teljesítményt, és hozzájárulhat a figyelemzavarok kialakulásához.
