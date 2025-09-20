Borzasztó: így változtatja meg az emberi agyat a TikTok-használat

A TikTok, a maga rövid, figyelemfelkeltő tartalmaival, viharosan meghódította a közösségi média világát és ezzel együtt az emberek mindennapjait. Magyarországon is, különösen a fiatalok körében, milliókat vonz, de vajon milyen hatással van mindez az emberi agyra? A kérdést komoly kutatások vizsgálták, és fontos következtetések születtek, amelyek rávilágítanak arra, hogy a TikTok-használat nem csupán időtöltés, hanem sokkal több annál.

Hogyan hat az agyra a gyorsan változó tartalom

Minden egyes TikTok-videó pár másodpercben képes váltani vicces, informativ, sőt néha provokatív témák között, és ezzel folyamatosan stimulálja a felhasználók agyát. Egy 2021-ben a Human Brain Mapping folyóiratban megjelent tanulmány arra az eredményre jutott, hogy az ilyen intenzív audiovizuális ingerek serkenthetik a dopamin termelést, ami az agy jutalmazó rendszerét aktiválja.

Ez azt jelenti, hogy minden új videóval az agy egyfajta játékszerű élményt él át, folyamatosan keresve az újabb és izgalmasabb stimulációt.

Ez a folyamatos dopamintermelés azonban komoly árnyoldallal is jár. A kutatások szerint az ilyen ingerek túlzott fogyasztása rontja az agy képességét az összetett feladatok elvégzésére és a koncentráció fenntartására. Hosszú távon pedig mindez negatívan befolyásolhatja a kognitív teljesítményt, és hozzájárulhat a figyelemzavarok kialakulásához.

