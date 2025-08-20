A válaszaidból kiderül, mennyire kedvelnek téged az emberek

0%
Az egyik kedves ismerősöd azzal fogad, hogy bántja, amiért mostanában keveset vagytok együtt. Mit teszel?
Mi történik, amikor megérkezel egy baráti összejövetelre?
Milyen emlékeid vannak a középiskolai éveidről?
Szerintem milyennek látnak mások, mikor először felfigyelnek rád?
Mit gondolsz, az alábbi területek közül melyik illene hozzád igazán?
Új kolléga érkezik hozzátok, látszólag zavarban van, és a többiek sem nyitnak felé. Te mit teszel?
Szerinted gond, ha nem kedvel mindenki?
Mennyire kedvelnek téged az emberek? Teszteld!
Nagyon kedvelnek az emberek
Kedves és nyitott vagy másokkal, ráadásul segítőkészségben is jeleskedsz – nem csoda, hogy kedvelnek mások. Már eleve ezt sugallod a fellépéseddel, megjelenéseddel és mindenkinek pozitív csalódás, hogy olyan vagy, amilyennek mutatod magadat. Lehet rád számítani, megbízható vagy… Téged csak tényleg azok nem kedvelnek, akik irigylik népszerűségedet. A jó hír viszont az, hogy ez téged egyáltalán nem tör le!
A legtöbben kedvelnek
Az emberek többsége kedvel és annak ellenére, hogy időnként vannak köztetek konfliktusok, ezek a nézeteltérések nem igazán szoktak elmérgesedni. Nem vagy mindenáron nyitott, kedves mindenkivel, bár alapvetően ilyen a személyiséged, azért meg kell dolgozni a figyelmedért. Tudod, hogy nem jön egyik napról a másikra sem a boldogság, sem a siker, úgyhogy ügyelsz a már meglévő kapcsolataidra és inkább azokat építgeted, minthogy mindenáron új barátságokat köss.
Sokakban kivívtad már az ellenszenvet
Nem arról van szó, hogy nem kedvelnek az emberek, hanem inkább arról, hogy a nagy átlag nem viseli annyira szívén a sorsodat. De miért is tennének másként? Hiszen te sem vagy irányukban túlságosan nyitott. Van néhány közeli barátod, ismerősöd, akikre számíthatsz, és ez neked éppen elég. Sosem voltál az a típus, aki képes mindenkivel kedves lenni, aminek persze jó eséllyel meg is ittad már a levét – ha máskor nem, akkor gyerekkorodban. Amennyiben változtatni szeretnél, sosem késő, a kedvesség nem korhoz, vagy helyhez kötött. De, ha jól érzed magadat így, akkor sincs semmi gond: vannak, akik jobban kedvelik, ha csak egy szűk réteg ismeri őket igazán.
