0%
Mit jelez, ha valaki finoman mosolyog rád, miközben beszéltek?
Mire utalhat az, ha valaki hirtelen megváltoztatja a hangszínét, amikor veled beszél?
Ha valaki a beszélgetés közben gyakran érinti meg a karod vagy a vállad, az mire utal?
Mit gondolsz, mit jelent, ha valaki gyakran keresi a szemkontaktust veled egy beszélgetés során?
Mire utalhat, ha valaki veled szinkronban mozog, például ugyanúgy gesztikulál?
Mit jelent, ha valaki gyakran észrevétlenül közel hajol hozzád, miközben beszéltek?
Miért van az, ha valaki gyakran megérinti az arcát vagy haját, miközben veled beszél?
Mire gondolsz akkor, ha valaki minden vicceden nevet?
Mi jut eszedbe arról, ha valaki az ajkaival „játszik”, miközben téged néz vagy veled beszélget?
Mire gondolsz akkor, ha valaki a beszélgetés alatt közelebb lép hozzád?
Könnyen felismered, ha flörtölnek veled? Teszteld!
Még van mit tanulnod a flörtölés jeleiről
Egyelőre kicsit nehezen veszed észre a flörtölés jeleit, de talán nem is igazán vagy olyan passzban, hogy nyitott legyél a játékos ismerkedésre. Ha szeretnéd ezt fejleszteni, próbálj jobban figyelni a nonverbális kommunikációra, hiszen sokszor ezek a finom jelek árulják el a másik fél szándékait! Ez a képesség tanulható, úgyhogy nem maradtál le semmiről!
Haladó szintű flört-felismerő vagy
Jól érzékeled a flörtölés jeleit, jellemzően feltűnik, amikor valaki kezdeményezni próbál nálad, de még egy kicsit tudod csiszolni a technikáidat. Figyeld meg alaposabban a testbeszédet és a hangszínt a jövőben! Rengeteget tanulhatsz akkor is, ha nem a saját szituációdat elemzed, hanem másokat figyelsz, mikor ismerkednek pl. egy szórakozóhelyen, vagy amikor a párok közösen mutatkoznak valahol.
Profi szinten felismered a flörtöt
Gratulálunk, igazi szakértő vagy a flörtölés felismerésében! Könnyen ráérzel, amikor valaki érdeklődést mutat irántad és minden valószínűséggel ugyanennyire fesztelenül mutatod meg, mikor neked kelti fel valaki a figyelmedet. Használd ezt a képességedet bátran, hogy még jobban megértsd a körülötted lévő embereket!
Oszd meg az eredményed: