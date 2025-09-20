„A testvérem ellopta az örökségemet” – Igaz, felháborító történetek testvéri örökségekről

Marián vagyok, és az én történetem egy szomorú példája annak, hogyan válik a testvéri szeretet bizalmatlansággá. Édesanyánk halála után az örökségünk egy nyaraló volt a Balaton partján, amit közösen örököltünk a bátyámmal. Mindössze néhány hónap telt el a temetés óta, amikor észrevettem, hogy bátyám egyre gyakrabban utazik le hétvégente a nyaralóba. Kezdetben nem gondoltam semmi rosszra, de egy alkalommal furcsa telefonhívást kaptam az egyik szomszédunktól.

Én ápoltam édesanyámat

Édesanyám a hatvanas évei végén súlyosan megbetegedett. Az állapota lassan, de biztosan romlott, és végül teljes ellátásra szorult. Én voltam az, aki vállalta, hogy otthon ápolom. Ez nem pár hónapot jelentett, hanem húsz évet. Ez alatt az idő alatt a mindennapjaim teljesen átalakultak: munka mellett gondoskodtam róla, ápoltam, orvoshoz vittem, és sokszor saját vágyaimat, terveimet is háttérbe kellett szorítanom.

A testvéreim közben élték a saját életüket. Ritkán jöttek haza, segíteni sem nagyon segítettek. Amikor édesanyám végül elhunyt, azt gondoltam, hogy talán a hagyatéknál figyelembe veszik majd, mennyi áldozatot hoztam. De a törvény egyértelmű: minden gyermek egyenlő arányban örököl. Hiába én gondoztam éjjel-nappal, hiába tettem bele húsz évet az életemből, az örökséget pontosan háromfelé osztották köztünk. Más családoknál jóindulatból a testvérek át szoktak engedni bizonyos javakat annak, aki a szüleit ápolja, ám az én testvéreim még csak nem is akartak hallani a dologról. Szerintük én vállaltam önként és soha nem kértem segítséget.

Nem mondom, hogy a pénz vagy a ház volt számomra a legfontosabb – sokkal inkább az esett rosszul, hogy a testvéreim természetesnek vették az áldozatomat, és még csak köszönetet sem mondtak. Jogilag minden rendben volt, de emberileg úgy éreztem, borzasztóan igazságtalan helyzetbe kerültem.

