Ez történik a testeddel, ha elnyomod a szexuális vágyad hosszú ideig

A szexuális vágy természetes része az életünknek
Az emberi szexualitás nem csupán fizikai aktusokat jelent; mélyen gyökeredzik bennünk, hatással van pszichológiai jólétünkre, párkapcsolatainkra és általános életminőségünkre. A szexuális vágyak elnyomása éppen ezért sokszor nemcsak a intim szféra szűkítésével jár, hanem széleskörű egészségügyi következményekkel is.
A természetes vágyak figyelmen kívül hagyása gyakran feszültséghez, szorongáshoz és depresszióhoz vezet. Ezen érzelmi állapotok pedig tovább súlyosbíthatják a helyzetet, különösen akkor, ha nem találjuk az elnyomás mögött álló valódi okokat.
