Teljes körű tetőépítés kivitelezés – top 5 cég Magyarországon!

Tetőépítés, tetőfelújítás, tető csere: mindháromra szükségünk lehet, azonban nagyon nem mindegy, milyen cégre bízzuk a munkát. A megbízható szakemberekkel a munka gyors és gördülékeny lesz, a végeredmény pedig minőségi és tartós. Összegyűjtöttük az 5 legjobb céget Magyarországon, hogy megkönnyítsük a választást. Lássuk, mit kell tudni róluk!

Der‑Wood: 30 év tapasztalat a profi munkáért

A Der-Wood az a cég, akire a munkafolyamat első lépésétől kezdve nyugodt szívvel rábízhatjuk magunkat. A díjmentes konzultáción részletesen átbeszélhetjük az elképzeléseinket, ők pedig segítenek megtalálni a legjobb megoldást, illetve az összes kérdésünket megválaszolják. De a legjobb rész most jön: a tetőépítés ára: a Der-Wood ugyanis ingyenesen készíti el az árajánlatot, amely minden felmerülő költséget tartalmaz, ráadásul az árajánlat elkészítése még nem jár kötelező megrendeléssel.

A vállalat 30 éve működik, az utóbbi 20 évben elsősorban szeglemezes tető építéssel, gyártással és felújítással foglalkoznak. Ennek nagy előnye, hogy gyorsan elkészül, és a kivitelezés is csak 1-3 napot vesz igénybe. A Der-Wood csapata az ács- és a bádogosmunkákat is vállalja, így ügyfélként tényleg nincs semmilyen teendőnk a munkafolyamat során: nem kell különféle szakembereket egyeztetni, sőt, az sem gond, ha egyáltalán nem értünk a tetőkhöz. A cég kizárólag magas minőségű fával dolgozik, amelynek köszönhetően a végeredmény is tartós és strapabíró lesz.

A cég székhelye Kelet-Magyarország, így elsősorban ebben a régióban számíthatunk rájuk.

Fedés: 24 év tapasztalata garanciával

A gödöllői székhelyű cég elsősorban Budapesten és az agglomerációban vállal munkákat. Szolgáltatásaik palettája rendkívül sokszínű: teljes körű tetőfedéssel, ács- és bádogosmunkákkal, tetőjavítással, sőt, díszbádogos munkákkal is foglalkoznak.

Ha kíváncsiak vagyunk rá, mire számíthatunk tőlük, érdemes megnézni a referencia-projekteket, igazán látványosak! Magánszemélyeknek is dolgoznak, de ipari csarnokok és kereskedelmi központok grandiózus projektjeit is sikerrel teljesítik.

Ha nem szeretnénk több alvállalkozó koordinálásával bajlódni a Fedés jó választás lehet, hiszen náluk minden egy kézben összpontosul. Különlegességük, hogy homlokzatfelújítást, épületszobrászatot, illetve hétköznapi gipszkartonozást és lakásfelújítást is vállalnak.

Professzionális Tetőfedés: komplex segítség a tetőépítésben

Több mint 20 év szakmai tapasztalattal és több mint 500 sikeres projekttel a hátuk mögött, a budapesti cég az ügyfelek elégedettségét illetően is jól vizsgázik. A tevékenységeik között nemcsak teljes körű tetőfedést és felújítást találunk, hanem tetőjavítást, bádogos munkát, lapostető felújítást, szigetelést, valamint ereszcsatorna, valamint kéményszegély szerelést és javítást is.

Ideális választás lehet azon budapesti vagy az agglomerációban élő ügyfeleknek, akiknek fontos a minőségi a munka, a határidők betartása és a profi kivitelezés. Kizárólag prémium alapanyagokból dolgoznak, kicsi és közepes családi házak tetőfedését éppúgy vállalják, mint nagyobb projektek lebonyolítását.

Wolf Tetőfedők: tetőfedés akár 25 év garanciával

A cég egyik legnagyobb előnye, hogy az ország egész részén vállalnak munkákat. Folyamatosan monitorozzák a versenytársakat, így mindig korrekt árajánlatot adnak, amelyet a helyszíni felmérést követően díjmentesen elkészítenek.

Vállalnak teljes körű ács, bádogos és tetőfedő munkákat, és természetesen az anyagbeszerzést is rájuk bízhatjuk. Sőt, palatetők felújításában is tudnak segíteni, akár bontás nélkül is. Az elmúlt közel 20 év alatt közel 400 sikeres projektet bonyolítottak le, ráadásul a munkáikra (az anyagra és a munkavégzésre egyaránt) akár 25 év garanciát is adnak.

Elsősorban magánszemélyeknek, családi házak tulajdonosainak ajánljuk őket, különösen akkor, ha egyáltalán nem értenek a tetőfedéshez, és azt szeretnék, hogy a teljes munkafolyamatot rábízhassák valakire.

S&S Wood: életre szóló tető

A szintén budapesti székhelyű cég nagy tapasztalattal és ellenőrizhető referenciákkal rendelkezik. Jó választás lehet mindazoknak, akik szeretnék egy céggel intézni a tetőfedés vagy tetőfelújítás teljes folyamatát. A hagyományos és szeglemezes tetőfedés mellett vállalják gerendaházak és hagyományos ácsszerkezetek elkészítését, valamint cserépfedést, lemezfedést, zsindelyezést, illetve meglévő ácsszerkezetek bontását is.

Teljes körű tető építés és felújítás: bízza profikra a munkát!

Ha Ön is új tetőt szeretne, esetleg felújítaná a régit, érdemes olyan céget megbízni a feladattal, aki a teljes munkafolyamatot koordinálja és megfelelő referenciákkal rendelkezik. A fenti 5 cég mind ilyen, de az összes tényezőt figyelembe véve a Der-Wood az egyik legjobb választás.