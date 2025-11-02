Így döntheted el, hogy zseni vagy „csak” tehetséges a gyermeked
J. Anna
Írta 2025.11.02.

Minden szülő hinni akarja, hogy gyereke más, mint a többi, valami olyat tud, amit közel, s távol senki más. Régen már az is nagy dolognak számított, ha egy gyerek úgy ment iskolába, hogy tudott olvasni. Mára se szeri, se száma azoknak a gyerekeknek, akiket tehetségesnek vélnek. Mivel az állami oktatás csak érintőlegesen foglalkozik a dologgal, nem biztos, hogy az a gyerek érvényesül, aki valóban tehetséges…

Minden gyereknek vannak adottságai, melyek fejlesztésének támogatása a szülő felelőssége. Az a gyerek, akinek folyamatosan a keze ügyében van az első három évben a ceruza és papír, jobban tud majd rajzolni, amelyik gyerekkel sok komolyzenét hallgattatnak, az a gyerek valószínűleg előbb utóbb zenélni akar majd.

Ez még inkább készségnek mondható, mint tehetségnek. Ha a folyamatos érdeklődés és szorgalom is meg van, akkor derül ki idővel, hogy a gyerek valóban kiemelkedő tehetség-e.

A csodagyerekek azok, akik előbb zenélnek, mint beszélnek, öt évesen már festményeket készítenek, vagy épp mire iskolába mennek, már egy idegen nyelvet beszélnek, melyet a külföldi mesék szövegeiből tanulnak meg.

A tehetséges gyerek és csodagyerek között az a különbség, hogy a csodagyerek különösebb erőbefektetés nélkül, csupán érdeklődésével tanul meg valamit profi szinten, mire iskolába megy.

Érdeklődési körét illetően az információt hihetetlen mennyiségben képes befogadni, érteni, beépíteni, nagyon rövid idő alatt.

Többnyire azok a szülők gondolják tehetséges vagy tehetségtelen gyereküket indokolatlanul géniusznak, akik életének fő műve maga a gyerek, akik saját önmegvalósító vágyaikat a gyerekre testálják.

A gyerek sikere részben a szülő érdeme is – ám ezek a gyerekek, ha a szülőben túl nagy a becsvágy, nem fogják tudni megélni átlagosságuk, vagy ,,hétköznapi” tehetségük jó oldalait. Először meg akarnak felelni, azután lázadni akarnak, eközben pedig sérülnek.

Nehéz egy gyerekről biztosan megmondani, hogy mennyire tehetséges – főleg laikusként -, ugyanis komoly fejlődési eltérések vannak időben, melyek később utolérik egymást.

Magyarországon a tehetséggondozás gyerekcipőben jár, ahogy a tehetségek felismerése is. Ennek pedig sok buktatója van. Egyrészt anyagi, hiszen a lelkes szülő mindent megtesz gyerekéért, súlyos pénzekért képezteti – melyek színvonala sokszor siralmas.

Másrészt, vannak becsvágyó pedagógusok, akik saját sikerességüket akarják biztosítani azzal, hogy egy gyerekre a tehetség terhét rakják, és elvárásokat támasztanak irányukban.

Ugyanis akár hisszük, akár nem, a tehetség, vagy annak vélelme nagy teher is lehet egy gyerek számára, nem csak építő. Emiatt mindig alkalmazkodni kell a gyerek teherbíró képességéhez.

