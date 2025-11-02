Így döntheted el, hogy zseni vagy „csak” tehetséges a gyermeked

Minden gyereknek vannak adottságai, melyek fejlesztésének támogatása a szülő felelőssége. Az a gyerek, akinek folyamatosan a keze ügyében van az első három évben a ceruza és papír, jobban tud majd rajzolni, amelyik gyerekkel sok komolyzenét hallgattatnak, az a gyerek valószínűleg előbb utóbb zenélni akar majd.



Ez még inkább készségnek mondható, mint tehetségnek. Ha a folyamatos érdeklődés és szorgalom is meg van, akkor derül ki idővel, hogy a gyerek valóban kiemelkedő tehetség-e.



A csodagyerekek azok, akik előbb zenélnek, mint beszélnek, öt évesen már festményeket készítenek, vagy épp mire iskolába mennek, már egy idegen nyelvet beszélnek, melyet a külföldi mesék szövegeiből tanulnak meg.



A tehetséges gyerek és csodagyerek között az a különbség, hogy a csodagyerek különösebb erőbefektetés nélkül, csupán érdeklődésével tanul meg valamit profi szinten, mire iskolába megy.



Érdeklődési körét illetően az információt hihetetlen mennyiségben képes befogadni, érteni, beépíteni, nagyon rövid idő alatt.



