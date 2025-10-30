A takarítás nem elég: 8 lépés, hogy energetizáld a lakásodat
iStock

A takarítás nem elég: 8 lépés, hogy energetizáld a lakásodat

Farkas Izabella
Írta 2025.10.30.

Az otthonunk környezete nagy hatással van a mindennapi életünkre. Egy rendezett, harmonikus környezet pozitívan befolyásolja a közérzetünket és a hangulatunkat, míg a rendetlenség és a tisztátlanság feszültséget okozhat. Éppen ezért a takarítás nem csupán házimunka, hanem a testi-lelki egyensúly biztosítása érdekében végzett fontos tevékenység.

Az otthon energiájának felszabadítása

Az otthon energetikai tisztítása arra irányul, hogy a lakásban felhalmozódott negatív energiákat eltávolítsuk, és teret adjunk a pozitív áramlásnak. De hogyan érhetjük el ezt? Nyolc egyszerű lépés segít abban, hogy a takarításon túlmenően az otthonunk energiáit is harmonizáljuk.

