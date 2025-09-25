Takarítás olívaolajjal: 6 zseniális módszer
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Takarítás olívaolajjal: 6 zseniális...

Takarítás olívaolajjal: 6 zseniális módszer

Fehér Dia
Írta 2025.09.25.

Az olívaolaj nemcsak a konyhában hasznos, hanem a háztartás tisztaságában is főszerepet kaphat. Íme néhány meglepő, de praktikus tipp, hogyan használd az olívaolajat a mindennapokban!

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Az olívaolajat legtöbben a konyhából ismerjük – saláták, pirított zöldségek vagy tésztaételek kihagyhatatlan alapanyaga. De ki mondta, hogy csak főzésre jó? Ez az aranyszínű csodaszer nemcsak a tányérodon, hanem a lakásod tisztaságában is főszerepet kaphat. Ráadásul sok esetben kíméletesebb és hatékonyabb, mint a bolti vegyszerek. Íme néhány meglepő, de nagyon praktikus tipp, hogyan használd az olívaolajat a háztartásban!

1. Fából készült konyhai eszközök ápolása

Ha van fából készült vágódeszkád vagy fakanalad, tudod, milyen könnyen kiszáradnak, megrepedeznek. Egy kis olívaolajjal azonban visszaadhatod nekik az életet. Egy teáskanálnyi olaj egy közepes vágódeszkára pont elég – csak dörzsöld bele egy puha ronggyal a fa szálirányát követve. Hagyd 15–20 percig beszívódni, majd töröld le a felesleget. Ezt havonta egyszer ismételd meg, és mindig szép, ápolt lesz a fád.

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas

Pollenveszély ma: ez a pollenkoncentráció ma kiemelkedően magas
Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!

Ma ünnepeljük Eufrozina, Kende, Jakab és Kristóf névnapját – fedezd fel a nevek titkait!
10 csodás, világosbarna hajszín, amit beújíthatsz tavaszra

10 csodás, világosbarna hajszín, amit beújíthatsz tavaszra
Inzulinrezisztens vagy? Ezeket edd, hogy egészséges maradj, és tartani is tudd a diétádat

Inzulinrezisztens vagy? Ezeket edd, hogy egészséges maradj, és tartani is tudd a diétádat
Rákgyógyító szupergyümölcs a mangosztán? Utánanéztünk!

Rákgyógyító szupergyümölcs a mangosztán? Utánanéztünk!
10 frizura Katalin hercegnétől, amit te is azonnal ki akarsz próbálni

10 frizura Katalin hercegnétől, amit te is azonnal ki akarsz próbálni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK