Mit árul el rólad a születési számod az életcélodról? Így számold ki

Hogyan számold ki a születési számod?
A születési szám kiszámítása egyszerűbb, mint gondolnád. Mindössze a születési dátumodra van szükséged. Az összeadást az alábbi módon végezzük el:
Tegyük fel, hogy a születési dátumod 1990. június 25. Az összeadás így történik:
- Születési év: 1 + 9 + 9 + 0 = 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1
- Születési hónap: 6
- Születési nap: 2 + 5 = 7
A kapott számok: 1 (év) + 6 (hónap) + 7 (nap) = 14, 1 + 4 = 5. Így az illető születési száma 5.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!
«Előző
1/10Következő»