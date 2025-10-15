Mit árul el rólad a születési számod az életcélodról? Így számold ki

A születési számunk sokkal többet jelenthet, mint amit elsőre gondolnánk. Nemcsak egy egyszerű számsor, hanem útmutatás is lehet az életcélunk felé. Ebben a cikkben megmutatjuk, hogyan számolhatod ki a saját születési számodat, és mit árul el rólad ez a szám az életeddel kapcsolatban.

Hogyan számold ki a születési számod?

A születési szám kiszámítása egyszerűbb, mint gondolnád. Mindössze a születési dátumodra van szükséged. Az összeadást az alábbi módon végezzük el:

Tegyük fel, hogy a születési dátumod 1990. június 25. Az összeadás így történik:

Születési év: 1 + 9 + 9 + 0 = 19, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1

Születési hónap: 6

Születési nap: 2 + 5 = 7

A kapott számok: 1 (év) + 6 (hónap) + 7 (nap) = 14, 1 + 4 = 5. Így az illető születési száma 5.

