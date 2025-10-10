A szőnyegek tízparancsolata: 10 szabály, amivel emelik a lakás stílusát

Amikor szőnyeget választasz, az első szempont, amit érdemes figyelembe venni, az a szín. A szőnyeg színe nemcsak a szobád hangulatát befolyásolja, hanem azt is, hogy mennyire lesz praktikus a mindennapokban. Például a világos színek, mint a bézs vagy halványszürke, tágítják a teret, és nyugtató hatást kölcsönöznek, de gyorsan koszolódnak.

1. Milyen színe legyen a szőnyegnek?

A sötétebb színek, mint a kék vagy a sötétszürke, jól rejtenek el bizonyos szennyeződéseket, így kiválóan alkalmasak forgalmasabb területekre, például nappaliba vagy előszobába. Fontos azonban arra is figyelni, hogy a sötét színek zsugorítják a teret.

