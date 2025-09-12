A szobanövények titkos kommunikációt folytatnak és ez tudományosan bizonyított
unsplash.com

Címlap / Otthon / Kert és terasz / A szobanövények titkos kommunikációt...

A szobanövények titkos kommunikációt folytatnak és ez tudományosan bizonyított

Farkas Izabella
Írta 2025.09.12.

Azt gondoltad valaha, hogy a növényeid csak némán állnak a szobában, várva, hogy megöntözd őket? Ha így van, akkor ideje új perspektívát nyitni, mert a tudomány bebizonyította, hogy a szobanövények sokkal aktívabban kommunikálnak, mint azt valaha is hittük. A növényi kommunikáció nem mese, hanem egy izgalmas téma, amely a legújabb kutatások szerint komoly biológiai alapokon nyugszik.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Növényi kommunikáció lépései

A Journal of Experimental Botany nevű szakmai folyóiratban megjelent tanulmányok szerint a szobanövények egy sajátos vegyi nyelvet használnak, hogy egymással és a környezetükkel kommunikáljanak. Ez a kommunikáció elsősorban illékony szerves vegyületek (VOCs) formájában történik, amelyek a növények levelein, száraikon vagy gyökerein keresztül szabadulnak fel.

Ezek a vegyületek többek között figyelmeztethetik a szomszédos növényeket a közelgő veszélyekre, mint például a kártevők jelenlétére.

Egy másik érdekes megfigyelés, hogy a növények képesek ‘figyelni’ egymás növekedési mintázatait is. Az ebben a kommunikációban részt vevő növények finom jeleket bocsátanak ki, amelyek a fotoszintézis intenzitásának változásait közvetítik, így figyelmeztethetik egymást az optimális környezeti feltételek hiányára is, például a fény vagy víz hiányára.

Mások ezeket olvassák

https://unsplash.com/photos/young-gardener-in-eyeglasses-planting-green-flowers-she-examining-the-leaves-of-the-plants-lCLnHbOYcWQ

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek

Ennyi éves kor előtt nem érdemes okostelefont adni a gyereknek
Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív

Pollenriadó: a parlagfű ma kiemelkedően aktív
3 lenyűgöző dolog, amit megtudhatsz egy DNS tesztből

3 lenyűgöző dolog, amit megtudhatsz egy DNS tesztből
Valójában nagy az esélyed arra, hogy a szomszédod pszichopata

Valójában nagy az esélyed arra, hogy a szomszédod pszichopata
10 dolog, amit a nyaralás előtti napokban meg kell tenned

10 dolog, amit a nyaralás előtti napokban meg kell tenned
A jobb szaglás intenzívebb élvezetet ad. 5 bevált szex tipp az intenzívebb orgazmusért

A jobb szaglás intenzívebb élvezetet ad. 5 bevált szex tipp az intenzívebb orgazmusért
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK