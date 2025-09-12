A szobanövények titkos kommunikációt folytatnak és ez tudományosan bizonyított

Azt gondoltad valaha, hogy a növényeid csak némán állnak a szobában, várva, hogy megöntözd őket? Ha így van, akkor ideje új perspektívát nyitni, mert a tudomány bebizonyította, hogy a szobanövények sokkal aktívabban kommunikálnak, mint azt valaha is hittük. A növényi kommunikáció nem mese, hanem egy izgalmas téma, amely a legújabb kutatások szerint komoly biológiai alapokon nyugszik.
Növényi kommunikáció lépései
A Journal of Experimental Botany nevű szakmai folyóiratban megjelent tanulmányok szerint a szobanövények egy sajátos vegyi nyelvet használnak, hogy egymással és a környezetükkel kommunikáljanak. Ez a kommunikáció elsősorban illékony szerves vegyületek (VOCs) formájában történik, amelyek a növények levelein, száraikon vagy gyökerein keresztül szabadulnak fel.
Egy másik érdekes megfigyelés, hogy a növények képesek ‘figyelni’ egymás növekedési mintázatait is. Az ebben a kommunikációban részt vevő növények finom jeleket bocsátanak ki, amelyek a fotoszintézis intenzitásának változásait közvetítik, így figyelmeztethetik egymást az optimális környezeti feltételek hiányára is, például a fény vagy víz hiányára.