Szingliként kis lakásban: 10 dekor trükk, amivel imádni fogsz hazajárni

Minimalizmus a maximalizált harmóniáért
Sokan hajlamosak túlzsúfolni kis lakásaikat, aminek következtében a tér nehezen kezelhetővé és túlzsúfolttá válik. A minimalista szemlélet, amely a less is more elvét követi, lehetőségeket ad arra, hogy mindennek meg legyen a helye, míg megmarad a térérzet. Válassz egyszerű, letisztult formájú bútorokat, melyek világos tónusokban pompáznak, így a lakás nyitottá és tágasnak tűnik.
Ezen felül, a felesleges dísztárgyak számának csökkentése, és a falak világos színekben való újrafestése nemcsak optikailag növeli a teret, hanem friss és légies hangulatot is teremt. Próbálj meg csak az igazán szeretett és odaillő tárgyakat megtartani, így otthonod nem csupán szép, hanem tükrözi a személyiségedet is.