iStock

Mely színek segítenek leginkább a félelmek oldásában? A pszichológia is alátámasztja

Farkas Izabella
Írta 2025.09.24.

A színek világa több, mint egyszerű vizuális élmény. A pszichológiai kutatások számos bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy a színek több szinten befolyásolják hangulatunkat és érzéseinket, beleértve félelmeink csökkentését és bizalomérzetünk növelését.

Az emberi lélek és a színek kapcsolata ősi időkre nyúlik vissza, a színek pszichológiája pedig egy közismert és elismert kutatási terület lett. Például a színszimbólumok alkalmazása régi rítusokban és hagyományokban, mint a feng shui, mind a színek mélyebb jelentőségét támasztják alá.

Nyugtató színek: a kék és a zöld ereje

A kék szín elengedhetetlen szereplője a béke és nyugalom megteremtésének. Pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy a kék szín csökkentheti a stressz szintet, mivel gyakran társítják a víz, az ég, és más természeti elemek lágyító és hűsítő hatásával.

A zöld szín ugyanúgy képes csökkenteni a félelmeket, és harmonizáló hatással van ránk. A természet színeként jelenik meg, támogatja a megnyugvást, és ösztönzi a pozitív energiák áramlását. Azok, akik sok időt töltenek zöld környezetben, gyakran tapasztalják, hogy félelmeik és szorongásaik szinte észrevétlenül tovatűnnek.

iStock

