A tenyered elárulja, hány kapcsolat vár még rád – Ezt figyeld meg rajta

Hány kapcsolatod lesz vajon?
Ha erre a kérdésre keresed a választ, akkor a hüvelyujjad alatti területet érdemes megvizsgálnod. Az itt haladó, merőlegesen futó vonalak, tehát azok, amik az ujjaid irányába mutatnak, árulkodnak arról, hány partnerre számíthatsz. A sok vonal számos partnerre utal, ami persze nem azt jelenti, hogy mindegyikőjükkel érdembeli kapcsolatba kerülsz majd, akár a fellángolások, rövidebb románcok is ide sorolhatóak. Amennyiben régóta párkapcsolatban élsz, a vonalak utalhatnak arra, hogy egy kicsit több odafigyelést, mélyebb érzelmeket igényelnél a partneredtől.
De mire gondolhatsz akkor, ha túl kevés vonal található itt, vagy éppen átláthatatlanul kesze-kusza a tenyered? Utóbbi utalhat arra, hogy számos csalódás ért a magánéletedben, illetve több szinten is megterhelő az életed – fizikálisan és mentálisan egyaránt. Az ilyen tenyér bonyolult szerelmi életre és kiegyensúlyozatlan érzelmekre mutat rá.
A hiányos, ritka vonalak is hasonlóra engednek következtetni, ám ezek még azt is feltételezik, hogy inkább introvertált vagy, nehezen nyitsz mások felé, és nem túlságosan mozgalmas a szerelmi életed.