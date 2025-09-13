A tenyered elárulja, hány kapcsolat vár még rád – Ezt figyeld meg rajta

A tenyérelemzések alapján a szerelem területét a hüvelykujjunk alatti domb jelöli. Ezen felül a szívvonal az, amiről már sokan hallottak, és ami az ezotéria hívői szerint rengeteget elárul a magánéletünkről.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Hány kapcsolatod lesz vajon?

Ha erre a kérdésre keresed a választ, akkor a hüvelyujjad alatti területet érdemes megvizsgálnod. Az itt haladó, merőlegesen futó vonalak, tehát azok, amik az ujjaid irányába mutatnak, árulkodnak arról, hány partnerre számíthatsz. A sok vonal számos partnerre utal, ami persze nem azt jelenti, hogy mindegyikőjükkel érdembeli kapcsolatba kerülsz majd, akár a fellángolások, rövidebb románcok is ide sorolhatóak. Amennyiben régóta párkapcsolatban élsz, a vonalak utalhatnak arra, hogy egy kicsit több odafigyelést, mélyebb érzelmeket igényelnél a partneredtől.

A gondosan vonalazott domb mutatja, hogy alapvetően az érzelmeidre hagyatkozol, sokszor döntesz a benyomásaid alapján és kevésbé lehet meggyőzni racionális érvekkel, ha a szíved mást diktál.

De mire gondolhatsz akkor, ha túl kevés vonal található itt, vagy éppen átláthatatlanul kesze-kusza a tenyered? Utóbbi utalhat arra, hogy számos csalódás ért a magánéletedben, illetve több szinten is megterhelő az életed – fizikálisan és mentálisan egyaránt. Az ilyen tenyér bonyolult szerelmi életre és kiegyensúlyozatlan érzelmekre mutat rá. Mások ezeket olvassák Ezért nem szívódik fel nálad elég D-vitamin. Amit tehetsz ellene „29 éves férfi vagyok és még szűz” 10 meglepő titok valódi emberektől Elmúltam 35 és nem aggaszt, hogy sosem leszek senki felesége vagy anyukája „Segítség, a gyerekem már utál tanulni és suliba járni” Mit tehet a szülő?

A hiányos, ritka vonalak is hasonlóra engednek következtetni, ám ezek még azt is feltételezik, hogy inkább introvertált vagy, nehezen nyitsz mások felé, és nem túlságosan mozgalmas a szerelmi életed.

A cikk folytatódik, lapozz!