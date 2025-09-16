Tényleg másképp ver a szív, ha szerelmesek vagyunk

A szerelemről sokunknak azonnal romantikus érzések, pillangók a gyomorban és izgalmas kalandok jutnak eszébe. De vajon mi történik a testünkkel, amikor elér minket Ámor nyila? Az érzelmi állapotunk hatással van a fizikai állapotunkra, és ilyenkor nem csak lelki, hanem biológiai síkon is átalakulunk. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a szerelmi érzések nem csupán a szív remegését okozzák, hanem komplex biológiai folyamatokat is elindítanak bennünk.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A szerelem neurológiája

A szerelem kezdetén az agy számos területén fokozott aktivitást tapasztalhatunk. Az MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy a szerelem első szakaszaiban a nucleus accumbens, az agyunk öröm-központja, fokozott dopamin-felszabadulást produkál. Ez az a neurotranszmitter, amely felelős a boldogság és jutalom érzéséért. Ennek köszönhetően szinte lebegünk a boldogságtól, és ez magyarázatot ad arra is, miért érezzük magunkat annyira beleszédülve a másikba.

Ezen kívül az oxitocin, vagy más néven a „szeretet hormonja”, nagy mértékben felelős a kötődésért és a bizalom kialakulásáért. A hormon szintje különösen magas, amikor érintkezünk a másikkal, például egy ölelés vagy csók hatására.

A cikk folytatódik, lapozz!