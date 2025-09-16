Tényleg másképp ver a szív, ha szerelmesek vagyunk

A szerelem neurológiája
A szerelem kezdetén az agy számos területén fokozott aktivitást tapasztalhatunk. Az MRI-vizsgálatok kimutatták, hogy a szerelem első szakaszaiban a nucleus accumbens, az agyunk öröm-központja, fokozott dopamin-felszabadulást produkál. Ez az a neurotranszmitter, amely felelős a boldogság és jutalom érzéséért. Ennek köszönhetően szinte lebegünk a boldogságtól, és ez magyarázatot ad arra is, miért érezzük magunkat annyira beleszédülve a másikba.
Ezen kívül az oxitocin, vagy más néven a „szeretet hormonja”, nagy mértékben felelős a kötődésért és a bizalom kialakulásáért. A hormon szintje különösen magas, amikor érintkezünk a másikkal, például egy ölelés vagy csók hatására.
