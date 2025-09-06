Szeptember 6.: Napos idő, helyenként záporral, estig zivatarveszéllyel!

Ma, 2025. szeptember 6-án Magyarországon enyhén hűvösebb, 18-21 fok körüli csúcshőmérséklet várható, a reggeli órákban pedig 12-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A nap folyamán többnyire derült vagy kissé felhős időre számíthatsz, de a keleti országrészben előfordulhatnak felhősebb területek és ott helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat.

Óránkénti bontásban a következő az időjárás:

Reggel (6-9 óra): többnyire derült vagy kissé felhős ég, 12-15 fok körüli hőmérséklet, az északi tájakon párásság, esetleg köd is megjelenhet. Szél gyenge vagy mérsékelt, délies irányú a Dunántúlon.

Délelőtt (9-12 óra): a felhőzet fokozatosan csökken, több helyen napos idő. Hőmérséklet 16-19 fok között alakul. Szél gyenge, főként északnyugati vagy délnyugati irányú.

Délután (12-18 óra): a legtöbb helyen napos, száraz idő, de keleten gomolyfelhők képződhetnek és ott zápor, zivatar előfordulhat. Hőmérséklet 19-21 fok között. A szél mérsékelt lesz, főként délnyugati irányból.

